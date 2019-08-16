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Her和她來了！《ETtoday新聞雲》女性電商平台歡慶開站　首推萬用眼霜買一送三史上最優惠

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▲▼Her和她女性平台電商主視覺。(圖／取自Her)

▲《ETtoday新聞雲》回饋網友8年來的支持，女性電商平台「Her 和她」今天(8/16)中午12點上線，嚴選最優質、最超值商品推薦給網友。（圖／取自 Her 和她，下同）

消費中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》從2011年開站至今邁入第8年，從原本的「圖文報導」轉型加入影音和直播，在強調分享、影音、互動的品牌精神支持下，不僅日均流量突破1500萬，粉絲數更超過1500萬的佳績。近期更整合線上線下服務，開展O2O串連優勢，打通任督二脈，用強大的社群擴散力打造食、衣、住、行、育、樂新未來。其中，女性電商平台「Her和她」更於今日8/16(五)中午12：00重磅上線，並為回饋網友們長期以來的支持，首波特別嚴選「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」推出買一送三超狂優惠。

《ETtoday新聞雲》進入第8年成果豐碩，這兩年更大刀闊斧全力衝刺，不僅持續提供讀者優質內容，更強化新聞影音及會員服務，創造不少巔峰里程碑，最受關注就屬與資深製作人王偉忠合資成立「量子娛樂」，製作的大型音樂選秀節目《聲林之王》，因邀請金曲歌王蕭敬騰、迷幻王子林宥嘉擔任節目導師，一起培養潛力歌手！節目開播之後好評不斷，挖掘許多暗藏江湖、校園的音樂才子才女。除了邁向全球華人娛樂第一品牌，《ETtoday新聞雲》8/16更隆重推出女性電商平台「Her和她」。

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲Her和她歡慶開站！推出「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」買一送三超狂優惠。

為歡慶《ETtoday新聞雲》女性電商平台「Her和她」上線，首波推出受到女網友熱烈討論的「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」超值優惠，自8/16～8/31期間購買就能享有史上最狂的買一送三好康，即買PS美美妍電眼修修全效發光眼霜30ml（原價1,280元），就送1支「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」30ml＋3ml試用包（價值1,420元），再加贈1支韓式裸色唇筆（價值780元），總價值3,480元只賣1,280元，等於「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」一條只要640元，還加送贈品，真的有夠划算，比週年慶還便宜！

由東森自然美推出的「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」，是時下女孩們隨身必備的最強萬用膏，其含有高倍益生菌能量幫助平衡肌理，六種科技生態全方位提升緊緻彈力，雙重植物精萃深入復活修護，特殊設計的質地清爽如水、延展性極高，好推不油膩，而且不只可以塗擦眼部，也可以塗擦全臉，或是最容易被忽略的脖子，甚至是一些向上手肘、膝蓋的關節老皮，因經常摩擦暗沉，或是角質代謝快的指甲邊緣作為指緣油保養也可以，就連換季導致的鼻翼脫皮，也可以靠小分子的眼霜進行軟化、深入修護，快速為肌膚達到保濕潤澤的作用。

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

當然，可全臉使用的高CP值「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」，使用時也要記得搭配按摩加強吸收，若是當眼霜使用，用中指和無名指沾取適量眼霜，以指腹在兩邊眼底均勻塗抹，在兩邊眼眉重複以上動作，針對眼尾細紋，用手指交替使用直線和V字手勢按摩；若是當面霜使用，可以均勻塗抹於全臉肌膚，在法令紋、唇周部分加強按摩吸收，並延伸塗抹至頸部肌膚，由下往上輕輕撥打按摩，隔天睡醒，就能擁有自然透亮不黯沉的寶寶肌。

不要以為眼霜是熟女與輕熟女才需要使用的產品，現在低頭族當道，長時間緊盯手機螢幕，也會使眼睛疲勞、周圍產生細紋等等狀況，自認還年輕的人，常常會忽略眼周保養這個步驟，但是「年輕不護膚，老來徒傷悲」，別仗著年輕就不保養，等細紋一條條爬出來後悔就來不及了。現在不用等週年慶也不用揪團，只要趁《ETtoday新聞雲》女性電商平台「Her和她」歡慶開站的優惠時刻，立刻點入官網選購，就能立即享有買一送三史上最狂優惠，活動只到8/31為止，晚了可就搶不到了！

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

►「PS美美妍電眼修修發光全能眼霜」優惠套裝資訊
【Her和她】女性電商平台08/16（五）中午12：00上線！
開站特惠活動：08/16～08/31期間，買一送三超優惠～
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▲▼ PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／資料照）

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