監院2點認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受不實指控

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）



記者呂欣玫／綜合報導

監察委員對於「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長一事，提案糾正外交部，認定趙怡翔不符進用資格。對此，外交部16日回應，針對監察委員片面認定外交部人員進用於法無據，外交部無法接受此一不實指控，也絕對會捍衛外交部向來恪守的依法行政精神。

對於趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，提出2大點糾正外交部，包括「外交部嚴重混用機要人員與聘用人員之進用機制」與「趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定」，並於16日提出調查報告，監察院也於16日通過對外交部之糾正案。

對此，外交部16日回應，外交部尊重監察委員的調查權，惟就「外交部有關外派人員進用資格問題」調查報告內容與事實不符，無法接受。外交部指出，已多次配合監察委員詳細說明趙怡翔諮議進用、外派及加銜的過程及業務考量，但委員一再錯誤引用法令質疑外交部人員進用及人事安排，完全無視外交部已多次說明相關任命是依據法規處理。

外交部表示，駐外機構沒有機要員額，趙怡翔是因應駐外機構特任館長的業務需要，並依據聘用條例進用的聘用人員，並非依「機要人員進用辦法」進用的機要人員，趙怡翔的聘用契約只是參考機要人員訂有隨同館長離職的規定，監察委員不應刻意將機要人員與聘用人員混為一談。

針對監察委員認為外交部違法進用趙怡翔為聘用諮議，外交部說，依據「駐外機構組織通則」、「聘用人員聘用條例」及行政院核定的聘用計畫書等相關規定進用趙怡翔，趙怡翔過去任職國安會簡任秘書、總統府參議及外交部長辦公室主任等職，對外交涉經驗豐富、嫻熟美國事務，對鞏固及深化台美關係應有助益，其進用過程合法，符合聘用一等諮議所需資格條件。

外交部表示，有關聘用人員進用是否符合資格條件，包括學歷和行政經歷等，應由用人機關視實際業務需要、本於權責認定，只有用人機關才能確實知道個人學經歷是否符合業務需要，目前並沒有由監察委員認定某機關聘用人員資格條件的規定，基此，請監察委員尊重用人機關的權責。



對於監察委員認為聘用人員核予「組長」的對外名義於法無據，外交部認為，對外名義非編制內的法定職務，更不是法定主管、也不支領主管加給，其職銜僅供對外聯繫使用，外交部因應駐外館處對外交涉的需要，依「駐外人員對外名義及加銜要點」核予趙怡翔以「組長」名義對外，符合法令規範。此外，駐外館處聘用人員以「組長」名義對外，過去已有前例，趙怡翔以組長名義對外並非首例。

外交部指出，「駐外機構組織通則」第7條所指駐外人員，除第5條所定列有官等職等人員外，尚包含第10條駐外機構聘用人員，所以「對外名義及加銜作業要點」第13點規定，駐外機構聘用人員得比照上開要點核給對外名義，以作為對外洽公使用，並非增加法律所無的規定，且通則並無限制聘用人員不得使用對外名義。

外交部強調，面對國際環境變化及挑戰，將繼續秉持彈性、多元的方式進用優秀人員，外館館長要由誰以「組長」名義對外，應由館長視業務及任務需要指定，而且目前並無聘用人員不可以有「組長」名義的限制，所以在沒有違反人事法令相關規定的情形下，監察院應尊重行政部門決定人事的權限。