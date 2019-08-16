　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲人口老化、高齡社會、老人、外勞、長照▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣於2018年邁入高齡社會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣在2018年65歲以上人口占總人口比率超越14%，正式由「高齡化社會」轉為「高齡社會」，推估將於2026年邁入「超高齡社會」。監察委員王幼玲、趙永清針對內政部營建署推動及督導無障礙環境進行調查，但成效未彰，且未恪遵建築技術規則規定核有違失，監察院在16日通過糾正對內政部營建署之糾正案。

王幼玲、趙永清表示，營建署自93年起即逐年辦理「公共建築物無障礙生活環境業務督導」，惟迄今針對全國22個縣市公共建築物各使用類組之列管家數、查核家數、合格家數、不合格家數等資料，均未調查統計，營建署為無障礙環境的總體規劃、推動與監督，難辭其咎。

王幼玲、趙永清指出，我國於106年辦理「身心障礙者權利公約」(下稱CRPD) 初次國家報告國際審查，國際審查委員會在結論性意見第32點指出，現行無障礙立法及執行措施僅為臨時性質，未妥善解決社區普遍缺乏無障礙環境的問題，使身心障礙者感覺處處有障礙；營建署應重新檢視現有「合法但不合用」的無障礙設施設計規範。

王幼玲、趙永清也指出，調查期間曾無預警勘查台北市區補習班、旅館、餐廳落實無障礙情形，發現台南市有93%餐廳無障礙不合格，為全國最高，次為彰化縣85%，苗栗縣80%，台北市57%，基隆市56%。

此外，旅館無障礙的不合格率，台南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率皆高達9成，台北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定，觀光大縣花蓮不及格率則有73%。

王幼玲、趙永清表示，台灣在2026年就要邁入超高齡社會，每5位有一位是超過65歲的長者，就餐廳及旅館無障礙設施查核不及格比率過高的情況，對輪椅使用者及行動不便的長者造成生活及活動的障礙，各縣市政府的首長應該要特別重視，全力輔導改善。

ET快訊
武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了
郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭
好市多進口藍莓驗出「違規農藥」　2891公斤退運銷毀！

關鍵字：監察院,身障者,無障礙,高齡.營建署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭

人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

快訊／終於准了！　高雄市警局核定「Wecare高雄」4場遊行

邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

川普續推F-16戰機對台軍售　外交部：審慎樂觀

韓國瑜陷打麻將說謊風暴　潘恒旭「順水推舟」：確定辦麻將賽

川普政府續推F-16戰機對台軍售　空軍：靜待美方通知

藍營批常跑高雄...陳其邁無奈：韓國瑜當初希望高雄跟我一起衝刺

藍委批民進黨：只准蔡英文上班拜廟　「不許韓國瑜假日拜票」

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭

人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

快訊／終於准了！　高雄市警局核定「Wecare高雄」4場遊行

邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

川普續推F-16戰機對台軍售　外交部：審慎樂觀

韓國瑜陷打麻將說謊風暴　潘恒旭「順水推舟」：確定辦麻將賽

川普政府續推F-16戰機對台軍售　空軍：靜待美方通知

藍營批常跑高雄...陳其邁無奈：韓國瑜當初希望高雄跟我一起衝刺

藍委批民進黨：只准蔡英文上班拜廟　「不許韓國瑜假日拜票」

中職／稻葉篤紀點名　朱育賢：愈關注更肯定自己

「郊外房子」租金至少砍半才租得掉？　網曝關鍵是族群：這兩種人超愛

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下還有香嫩雞排　全家聯名叁和院

不斷更新／王溢正化解失分危機　4局結束猿3：0象

麥莉新歌爆藏「離婚真實原因」！　「雷神弟」家人跪求離婚：他們有毒

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

快訊／台東「渡假飯店」驚傳火警！室內濃煙狂竄　旅客急疏散

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

富基魚市秋季感恩回饋開跑　龍蝦、石斑、海鮮料理免費送

不斷更新／潘武雄陽春砲炸裂　5局富邦3：2統一

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒..

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆..

郭王參選分裂藍營？中常委嗆：開..

批韓成「楊秋興第二」遭開除黨籍..

潘恒旭揭楊秋興坐韓團隊「冷板凳..

郝龍斌昨會面郭台銘　劉宥彤預告..

韓國瑜不告楊秋興　鄭弘儀問到重..

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥..

「郭柯王」同框確定破局！　18..

韓被國家機器監視？　黃子哲：「..

親民黨總統候選人？　李鴻源回應..

總統專機女廚偵訊淚　空少買60..

雙重標準？林智鴻遭爆收高檔酒店..

韓國瑜酗酒燒到陳學聖　怒斥楊秋..

更多熱門

相關新聞

政治獻金全公開　查閱平台今上線

立法院去年5月三讀通過《政治獻金法》修正案，規定政治獻金相關資料要提供民眾上網公開查閱，監察院14日將「政治獻金公開查閱平台」正式上線。監察院秘書長傅孟融表示，爾後社會大眾可直接透過該平臺，不需要到監察院申請查閱，即可查詢瞭解各政黨、政治團體或擬參選人政治獻金捐贈收入的來源及支出對象，進行監督與公評，達到陽光法令透明的立法目的。

一瓶礦泉水多少錢？韓國瑜政治獻金曝光

棒球場翻修後漏水　花蓮縣府：非改善工程內

免稅菸管控遭監院糾正　關務署：免稅店建置系統回報有2大問題

快訊／私菸風暴！國民黨團告發總統府等5單位

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚呆

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面