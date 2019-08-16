人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

▲台灣於2018年邁入高齡社會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣在2018年65歲以上人口占總人口比率超越14%，正式由「高齡化社會」轉為「高齡社會」，推估將於2026年邁入「超高齡社會」。監察委員王幼玲、趙永清針對內政部營建署推動及督導無障礙環境進行調查，但成效未彰，且未恪遵建築技術規則規定核有違失，監察院在16日通過糾正對內政部營建署之糾正案。

王幼玲、趙永清表示，營建署自93年起即逐年辦理「公共建築物無障礙生活環境業務督導」，惟迄今針對全國22個縣市公共建築物各使用類組之列管家數、查核家數、合格家數、不合格家數等資料，均未調查統計，營建署為無障礙環境的總體規劃、推動與監督，難辭其咎。

王幼玲、趙永清指出，我國於106年辦理「身心障礙者權利公約」(下稱CRPD) 初次國家報告國際審查，國際審查委員會在結論性意見第32點指出，現行無障礙立法及執行措施僅為臨時性質，未妥善解決社區普遍缺乏無障礙環境的問題，使身心障礙者感覺處處有障礙；營建署應重新檢視現有「合法但不合用」的無障礙設施設計規範。

王幼玲、趙永清也指出，調查期間曾無預警勘查台北市區補習班、旅館、餐廳落實無障礙情形，發現台南市有93%餐廳無障礙不合格，為全國最高，次為彰化縣85%，苗栗縣80%，台北市57%，基隆市56%。

此外，旅館無障礙的不合格率，台南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率皆高達9成，台北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定，觀光大縣花蓮不及格率則有73%。

王幼玲、趙永清表示，台灣在2026年就要邁入超高齡社會，每5位有一位是超過65歲的長者，就餐廳及旅館無障礙設施查核不及格比率過高的情況，對輪椅使用者及行動不便的長者造成生活及活動的障礙，各縣市政府的首長應該要特別重視，全力輔導改善。