　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認定「口譯哥」趙怡翔不符進用資格！　監院糾正外交部

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

記者林銘翰／台北報導

「口譯哥」趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，並於16日提出調查報告，監察院也於16日通過對外交部之糾正案。

仉桂美、江綺雯、劉德勳表示，糾正外交部是由主要有兩大點，分別為「外交部嚴重混用機要人員與聘用人員之進用機制」與「趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定」。

仉桂美、江綺雯、劉德勳指出，外交部自108年1月5日起聘用部長吳釗燮前簡任機要秘書趙怡翔為駐美國代表處一等諮議，依「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」第5點之附表，比照薦任第9職等年功俸2級核支月酬5802美元，另地域加給1200美元，並比照駐外一等秘書標準核實發給川裝費、房租補助費等補助。外交部表示因部分駐外機構特任館長有進用「具機要性質人員」之需要，因此自89年起於駐外聘用預算員額內，控留5個員缺供特任館長運用，得免經公開甄選，且聘用契約訂有「隨同館長離職」之約文。

仉桂美、江綺雯、劉德勳再指出，按照「各機關機要人員進用辦法」第4條第1項規定，各機關進用之機要人員以襄助「機關首長」實際從事機要事務相關工作為限，駐外機構特任館長既非二級機關首長，自不得進用機要人員，而外交部無法律依據，竟挪移聘用人員員缺供特任館長運用，又將趙怡翔於任機要人員期間銓審之官等職等做為其擔任聘用人員月酬之計算基礎，違反「公務人員俸給法施行細則」第5條第2項規定，嚴重混用機要人員及聘用人員之進用機制，核有違失。

仉桂美、江綺雯、劉德勳表示，依行政院核定108年度之「外交部諮議聘用人員聘用計畫書」記載「諮議」聘用人員可分為「一等」、「二等」及「三等」，其中一等諮議前三類資格分別略以「博士、碩士、學士＋與擬任工作有關之『重要工作經驗』4年、8年、12年」，有學歷及重要工作經驗年資之明確標準，趙怡翔不符第二類資格條件係因其雖有碩士學位但重要工作年資未達8年。

仉桂美、江綺雯、劉德勳說，趙怡翔聘用為一等諮議之資格條件為第四類「具有與擬任工作性質程度『相當』之研究及『工作經驗』者」，與前三類之資格條件相較流於空泛且更為寬鬆，難具有資格條件篩選功能。而外交部認定趙怡翔符合「相當」之理由之一為英語口譯能力極佳，但就外交部眾多現有駐外外交領事人員而言，精通英語應為受有外交專業訓練者之重要基本能力，既然係外交部現有人員所能擔任者，則聘用趙怡翔為一等諮議即不符合該限制要件。

仉桂美、江綺雯、劉德勳表示，縱然外交部長親自透過媒體表示趙怡翔表現不輸專業外交官，目前在外交部裡很難找到符合需求的人，肯定趙怡翔能力足以「適任」駐美國代表處工作，亦無解於趙怡翔一等諮議「不適格」之先決條件，部長棄具有任用資格之專業外交人員不用，仍執意聘用跟隨其多年之機要，核有違失。

ET快訊
內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目
14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」　鄰居破門見「屍水流滿地」警
快訊／韓國瑜競總提告黃光芹、賴坤成：嚴重妨害名譽
快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人

關鍵字：監察院,口譯哥,趙怡翔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監院2點認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受不實指控

心疼韓國瑜因「批公文」被酸　李佳芬：行政首長批太多公文不正常

快訊／韓國瑜競總提告黃光芹、賴坤成：嚴重妨害名譽

認定「口譯哥」趙怡翔不符進用資格！　監院糾正外交部

快訊／李佳芬看蔡琴演唱會：黑韓這些人以後就叫「吳子嘉們」

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭

人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

快訊／終於准了！　高雄市警局核定「Wecare高雄」4場遊行

邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

尤長靖超好CUE！什麼歌都能接著唱　汪蘇瀧耍浪漫「燭光晚餐、搭帳棚」樣樣來

監院2點認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受不實指控

心疼韓國瑜因「批公文」被酸　李佳芬：行政首長批太多公文不正常

快訊／韓國瑜競總提告黃光芹、賴坤成：嚴重妨害名譽

認定「口譯哥」趙怡翔不符進用資格！　監院糾正外交部

快訊／李佳芬看蔡琴演唱會：黑韓這些人以後就叫「吳子嘉們」

蔡英文為國際技能競賽代表團授旗　期許國手再創佳績

郭柯王合體破局　郭台銘：政治不是分贓無需被摸頭

人口老化無障礙設施「合法但不合用」　監院糾正營建署

快訊／終於准了！　高雄市警局核定「Wecare高雄」4場遊行

邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

監院2點認定「口譯哥」不符進用資格　外交部：無法接受不實指控

中職／伍鐸5局好投沒奪勝　富邦明後天決定是否換洋將

台南治水老套 高思博：海綿城市防洪應落實

金門三級棒球一條龍發展　招生仍是困境

不斷更新／郭嚴文轟2分砲拉開比數　7局結束猿5：0象

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

中職／爺爺第一次看孫子比賽　王威晨敲二壘打：感覺很妙

藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢　放寬淹水補助標準

昆凌「背後大挖洞」運動被拍！　大秀美背辣翻…網一看跪了

中職／武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒..

藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆..

郭王參選分裂藍營？中常委嗆：開..

批韓成「楊秋興第二」遭開除黨籍..

潘恒旭揭楊秋興坐韓團隊「冷板凳..

郝龍斌昨會面郭台銘　劉宥彤預告..

韓國瑜不告楊秋興　鄭弘儀問到重..

「郭柯王」同框確定破局！　18..

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥..

韓被國家機器監視？　黃子哲：「..

雙重標準？林智鴻遭爆收高檔酒店..

親民黨總統候選人？　李鴻源回應..

總統專機女廚偵訊淚　空少買60..

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補..

更多熱門

相關新聞

無障礙設施「合法不合用」　監院糾正營建署

台灣在2018年65歲以上人口占總人口比率超越14%，正式由「高齡化社會」轉為「高齡社會」，推估將於2026年邁入「超高齡社會」。監察委員王幼玲、趙永清針對內政部營建署推動及督導無障礙環境進行調查，但成效未彰，且未恪遵建築技術規則規定核有違失，監察院在16日通過糾正對內政部營建署之糾正案。

政治獻金全公開　查閱平台今上線

一瓶礦泉水多少錢？韓國瑜政治獻金曝光

免稅菸管控遭監院糾正　關務署：免稅店建置系統回報有2大問題

快訊／私菸風暴！國民黨團告發總統府等5單位

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面