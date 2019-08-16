強降豪雨就淹水居民吐苦水　林燕祝：要求全市排水系統總體檢

▲台南市第四選區立委參選人、市議員林燕祝，向台南市長黃偉哲要求全市排水系統總體檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立委參選人、市議員林燕祝，8月16日市長專案報告813水患理及治水方略時提出質詢，林燕祝表示側溝就像我們的血管，如果沒有通暢的血管輸送，心臟再怎麼強大，也無法完全發揮作用，她要求全市排水系統總體檢。

林燕祝說，永康大灣B幹線上的大仁街11巷排水改善工程流標4次，如果這些側溝有做好的話，搭配她已經爭取大灣路942巷71弄設置的抽水井，或許就可以將水排至大灣排水系統，就不用接到崑山排水系統。

加上工務局在2018年委託永康區公所辦理的崑山路201巷側溝改建工程流標8次，林燕祝質詢黃偉哲市長，即使排水系統都沒問題，但是在豪大雨時的大量雨水，沒有藉由原本預計挖寬挖深的完善側溝，來將雨水經過排水箱涵來排進崑山排水系統的話，那淹水的問題還是會持續存在。

林燕祝要求全市有發生淹水的地區都要進行總體檢，體檢完之後給出SOP並編列改善預算。因為水利局將治水經費交給工務局，工務局再交給區公所後，應該要持續督導經費的使用狀況，如果持續流標無法完成工程，導致經費被收回，無法完善排水系統，而一再發生淹水。