網傳台中淹水舊照「水淹及腰、車拋錨」　中市刑大：已傳喚究辦

▲台中日前因強降雨出現多處積水，有女網友在臉書社團貼出一張淹水舊照，遭警方傳喚究辦。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中12日受西南氣流影響，市區多處路段因強降雨出現積水情況，但有網友在臉書《爆怨公社》貼出一張五權西路積水及腰、車輛泡水拋錨照片，經查該照是今年5月20日舊照，台中市新聞局長吳皇昇更怒斥「其心可議、令人不齒」；對此，台中市刑事警察大隊表示，目前已循線找到PO文女網友，並通知到案說明，將依法究辦。

▲有網友在臉書社團上貼出淹水舊照，遭警方傳喚究辦。

刑事警察大隊科偵分隊長涂嘉佑表示，12日有網友張貼五權西路2段前往國道1號南屯交流道南下出口發生積水致部分車輛拋錨圖片，文字敘述「為什麼台中豪雨的時候都不停止上班上課⋯難道不知道很危險嗎？」等內容，經新聞局澄清其為不實謠言，該貼文也隨即下架。

涂嘉佑指出，經循線已找到該名PO文女子，依法通知到案，但她因上班尚未到所說明，後續可依《社會秩序維護法》第63條第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」暨災害防救法第41條第三項「...散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者...」規定依法究辦。

警方也呼籲，民眾於網路社群發表文章應特別注意適法性，切勿為求聳動、吸睛或是提高點閱數而違法發表不實訊息，甚至引起社會民眾恐慌，恐會造成自身違法遭法辦情事。