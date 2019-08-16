夾腳拖進、休閒鞋出！阿桑「假裝試穿」偷走鞋　業者PO網抓賊

▲鞋店PO網，追查偷換鞋婦人。（圖／擷取宜蘭知識＋）

記者游芳男／宜蘭報導

這樣可以嗎？宜蘭一婦人穿黑色夾腳拖鞋，到一家鞋店東看西看，中意一雙正特價買一送一的二千多元真皮白色休閒鞋，趁當時店內還有4、5位客人，店員在忙，她以試穿手法，換穿上白色休閒鞋，再假裝看其他鞋，之後若無其事未付款就穿著白色休閒鞋離去，店不堪損失PO網追查偷鞋婦人，警方目前已鎖定涉案婦人。

宜蘭羅東夜市內一鞋店林姓老闆將店內監視畫面PO網說，15日19時39分許，一名穿著灰藍色上衣、橘色褲子的婦人偷竊一雙真皮的休閒鞋，現場馬上替換且留下原有的夾腳拖鞋而離開（原本穿著一雙黑色夾腳拖鞋，離開時著白色休閒鞋）。

▲▼長髮七分橘色褲婦人，偷換穿1千多元真皮白色休閒鞋，留下原穿的黑色夾腳拖鞋離去（下圖）。（圖／擷取宜蘭知識＋）

店家指出，此人特徵是長髮有染髮、嘴角略紅（估計有吃檳榔）。目前已經報案，也將所有監視器畫面已交給警方處理，非常感謝羅東公正派出所的員警積極協助，非常有效率，目前已鎖定嫌犯，「請大家幫忙分享，謝謝，另外如有看到她的朋友們，請與我連絡，再次感謝，阿桑拿的是白色的！」

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