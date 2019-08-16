批國際上有心人汙名化　陸發表「新疆職業技能教育」白皮書

▲新疆民宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室16日發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，針對大陸當局在新疆開展職業技能教育的必要性、合法性、教育內容、學員的基本權利和教育成果等方面進行了表述。白皮書指出，開展教培工作以來，新疆已經連續近3年未發生暴力恐怖案件。

央視網報導，白皮書的內容包括，開展教育培訓工作勢在必行、依法開展教育培訓工作、教育培訓的內容、學員的基本權利得到保障、教育培訓工作取得顯著成效、探索出去極端化的有益經驗，教培中心屬於學校性質，針對新疆反恐、去極端化的實際需要，設置了以學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能以及去極端化為主要內容的教學課程。

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

白皮書強調，國際上一些別有用心的人，「出於意識形態的偏見和不可告人的目的」，以各種方式對新疆教培中心進行污名化，企圖否定新疆為反恐、去極端化付出的巨大努力，「這是新疆各族人民絕不能答應的。」

於此之前，大陸國務院新聞辦曾於7月21日發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，內容指出，敵對勢力為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，鼓譟新疆獨立，企圖割裂中華文化，「新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，從來都不是什麼『東突厥斯坦』。」白皮書還提到，新疆經濟持續發展，各族人民像石榴籽一樣緊緊團結在一起，正處於歷史上最好的繁榮發展時期。

▼新疆的維吾爾族輪廓都很深，不只男的帥、美的漂亮，就連小朋友也都超可愛。這女生陽光般的笑容，讓我忍不住按下快門。（圖／黃士原攝 ）

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