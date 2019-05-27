被北捷清潔工狂揍！督導女兒「還原真相」哭了：我媽沒有錯

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水捷運站日前發生女清潔工毆打女督導事件，打人的清潔工在現場大喊「我就是要讓她死，她欺負我你知道嗎」。被打傷倒地的女督導事後害怕遭報復，連夜跑回南部老家，透過大女兒還原當天情況。大女兒表示，「那位清潔工是出了名愛打人，有3人被她打過，我媽沒有錯！」

回顧25日晚間8時許，張姓女清潔工（59歲）不滿請假相關程序，當著淡水捷運站陳姓站長的面，持拖把毆打頸部曾開過刀的莊姓女督導（58歲），對她又打又踹，造成她全身多處擦挫傷，當場倒地不起，事後還當場大喊「我就是要讓她死，她欺負我你知道嗎」。

▲張姓女清潔婦持拖把將女督導打趴在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）



事發後，莊姓女督導被送往淡水馬偕醫院急救，因擔心張女到院報復，做完筆錄後趕緊買火車票，連夜躲回南部老家；面對暴力陰影讓她無法上班，連請3天假，所屬的清潔公司還質疑為何請假不來上班，相當不近人情。

莊姓女督導透過大女兒表示，事實根本不是張姓女清潔工說的那樣，「我媽媽是晚班督導，負責物資部分，排班請假不是她業務範圍，當天張女說她身體不舒服要請假，我媽跑去詢問捷運站陳站長，2人一同到休息室，站長問張女哪裡不舒服，她二話不說直接拿拖把打我媽媽開過刀的頸部，根本不關我媽的事。」

▲莊姓女督導女兒出面喊冤，事實並不是女清潔工說的那樣，「我媽沒有錯！」 。（圖／記者陳以昇攝）

大女兒進一步說，「張女在公司是出了名會打人，之前在唭哩岸站跟林姓女清潔員衝突，4月期間還與雷姓女清潔工發生拉扯，5月2日毆打龔姓清潔工，還宣稱自己有精神障礙手冊，不怕被告；而且當天張女休息30分鐘用餐，根本沒有壓縮，更沒有叫她提早去上工，我媽負責在10分鐘前，提醒各個清潔工工作時間，被打真的很冤枉，我媽沒有錯！」

據了解，莊姓女督導要照顧90多歲老母親，還有一名視障的女兒，好不容易有一份2萬多元的工作，此次遭受暴力傷害，擔心被報復，更擔心飯碗不保，媒體大肆報導讓她精神壓力相當大。

大女兒心疼表示，「我媽真的很辛苦，要照顧奶奶跟視障的二妹，我已經嫁人很難在經濟上全部都幫到她，現在更擔心媽媽會想不開。」

清潔公司指出，張姓女清潔工患有躁鬱症，曾在醫院接受治療，此次張女涉及毆打同仁，依規定將她解僱，會全力配合警方調查。

▲張姓女清潔婦與警方發生拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

【相關新聞】

影／北捷女清潔工請假被刁突抓狂 拿拖把打趴女督導：就是要讓她死