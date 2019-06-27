社區清潔工垃圾袋驚見149萬現金！　送警局婉拒1/10酬勞

▲桃園市龍潭區某社區王姓清潔人員幾天前拾獲百餘萬元現金，繳給警方失物招領，27日接受公開表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區某社區王姓清潔人員日前處理社區資源回收物，打開一只大垃圾袋時突然掉落大筆現金，數一數竟多達149萬6000元，王男並未心生貪念，立即將巨款送至派出所招領，警方受理後循線找到失主，粗心失主當場提撥十分之一當酬勞，王則婉拒酬謝，龍潭警分局27日公開表揚王男拾金不昧與廉潔情操。

龍潭警分局龍潭派出所警員林彥志幾天前值班時，62歲王姓清潔人員提著一袋垃圾衝進派出所，緊張的說拾獲百餘萬元現金要失物招領，兩人一起清點現金竟多達149萬6000元。

王姓清潔人員說，當時看到這些現金嚇了一跳，雖然沒念過很多書，但心想失主一定很擔心鉅款遺失，也可能這筆錢是救命錢，心裡只想趕緊找到失主歸還，也希望警方幫忙尋找失主。



林姓員警受理案件後，隨即將老翁垃圾袋仔細檢視，發現了一個撕破的包裝袋印有文字，仔細拼湊後隱約顯現姓名與地址，再聯繫該社區大樓管委會比對求證，終於找到了失主，立即通失主到派出所領回鉅款。

▲龍潭警分局分局長蕭欽杰27日公開頒發榮譽狀給王姓清潔人員拾金不昧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

果然沒多久，失主趕到派出所認領鉅款，同時感謝王姓清潔人員拾金不昧與警方細心協助，當場提撥十分之一當酬勞要感謝王姓清潔人員，若不是王廉潔情操，這筆錢應該找不回來了。



龍潭警分局長蕭欽杰27日公開頒發榮譽狀給王姓清潔人員拾金不昧與廉潔情操，還婉拒失主酬謝，更顯得難能可貴。

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