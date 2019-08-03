室內二氧化碳濃度超標　北市環保局要求好市多北投店限期改善

▲好市多北投店室內二氧化碳濃度超標。（圖／北市環保局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市環保局日前針對轄內列管的19處KTV、17處電影院及16處大賣場進行專案稽查，結果目前查獲好市多北投店室內二氧化碳濃度1292ppm超過管制標準值1000ppm，已依法要求業者限期改善並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局指出，行政院環保署於103年1月23日及106年1月11日分別公告第一批及第二批應符合室內空氣品質管理法之列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等，目前北市共有334處場所被列管。本次針對KTV、電影院及大賣場3種類型場所進行全面稽查，查獲好市多北投店室內二氧化碳濃度1292ppm超過管制標準值1000ppm，環保局除了要求前述超標場所限期改善，亦提供專家學者現場輔導，並督促場所確實改善。

環保局表示，炎炎夏日民眾喜歡在大賣場邊吹冷氣邊購物，甚至安排用餐等行程，進出人數較多且停留時間較長，容易有二氧化碳濃度過高之問題，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積。

依據行政院環境保護署整理學者專家研究顯示，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，亦會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞進而影響生活。

至於如何改善二氧化碳濃度過高的問題？環保局表示，最直接的方法就是場所應增加空調設備之外氣引入量，以及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數之控管，以改善二氧化碳濃度較高之問題。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰，同時也建議公共場所設置室內空氣品質自動監測設施，專責人員應隨時監控並維持良好之空氣品質，並主動對民眾揭露場所室內空品資訊。

目前台北市已有62處場所主動揭露室內空品資訊，其中，33處場所設有顯示看板對外公布數據，另29處之監測數據僅供內部作為室內空品維護之參考。而尚未被公告列管之場所，亦可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務，並確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。

