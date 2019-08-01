驚！鳳山溪變「牛奶河」　排水道染成乳白色還飄惡臭

▲高雄鳳山溪被染成乳白色，還漂浮大量垃圾。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄鳳山驚見「牛奶河」！鳳山溪上游南和街177巷旁的排水道，1日上午被發現突然染成一片乳白色，還飄出陣陣惡臭，鳳山市議員林智鴻到場察看，不滿表示「市民希望享受乾淨無味的水，小小請求卻成為無謂奢求」。高雄環保局則表示，經查後已確認是民生污水，但因非屬工廠或列管事業、沒有罰責，短期內恐無法解決。

林智鴻1日上午在臉書PO出好幾張照片，只見鳳山一條原本乾淨的排水道被染成乳白色，彷彿一條「牛奶河」，但河裡傳來的不是牛奶香，而是陣陣惡臭味，讓居民相當傻眼。當地南成里里長楊居財表示，這條河水原本還算清澈，但自從719水災後，就變得相當混濁。林智鴻也批評「大家當然期待發大財，但更希望生活在可以享受乾淨無味的水與綠美化的宜居城市，現在對於高雄市民而言，這個小小的請求卻成為無謂的奢求⋯」。

▲高雄鳳山溪被染成乳白色，變成「牛奶河」。（圖／記者洪正達攝）

對此，高雄環保局火速派人前往稽查，初步檢驗，發現水中沒有異常的重金屬濃度，因此排除工業污染的可能，判斷為新鮮生活污水。但由於生活污水來自居民，不屬於工廠或列管事業，因此沒有罰責，若要從根本解決，只能加速下水道建設和污水接管等工程。水利局則表示將會清查附近地區的截流站，並加強巡檢作業。

▲環保局火速派員到場稽查。（圖／記者洪正達攝）