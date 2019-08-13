試穿回來舊鞋消失了！他轉頭見認真路人笑噴　意外開啟「代洗鞋」商機

▲原PO想買雙新鞋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不知道大家是否有把客人的東西誤當成店家的商品來使用的經驗呢？一名網友日前去鞋店試穿鞋子，準備換回自己的鞋子時，發現竟然有陌生人正在試穿他的鞋，還很起勁地討論大小，似乎還不知道自己已經做了蠢事。貼文一出，網友們也都笑說「有遇過」、「你的鞋太乾淨囉」。

「大家有遇過這種事情嗎......？」一名網友昨（12日）在PTT女版上發文，他表示自己下午去逛街想買雙新鞋，走進鞋店後挑了一雙鞋試穿，還走到鏡子前看看適不適合。正當他覺得滿意、想換回原本的鞋子去結帳時，發現自己的舊鞋竟然不翼而飛了！

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原PO往四周看看，才發現旁邊有個路人誤把他的鞋當成店家在賣的鞋子，興沖沖地正在試穿，還有朋友和他一起討論鞋子是否會太大或太小，讓原PO哭笑不得，「我是不是不該把鞋子洗得這麼乾淨啊？」

▲原來是位擅長清潔鞋子的朋友 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民們也都笑歪表示，「代表你眼光很好XDD」、「我正在喝咖啡吃下午茶，看到妳這篇笑到差點嗆到」、「我之前遇過一次，在她腳準備穿進去前，我趕快出聲阻止！」、「直接加價賣給他不會嗎」、「我買衣服也遇過」。

還有許多人好奇原PO的鞋子到底有多乾淨，紛紛求他代洗鞋，「鞋子太乾淨囉」、「原PO的鞋像新鞋」、「有開放代洗鞋子嗎拜偷」。對此原PO也無私公開他的「洗鞋秘方」，他表示自己平時都用牙刷慢慢刷鞋，如果是亮面的材質，偶爾就會用酒精擦一下來維持。

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