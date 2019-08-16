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華聞快遞／福建自貿試驗區推出6條外匯便利化新舉措

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲大陸7月蔬菜水果價格均出現回落。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：自貿試驗區推出6條外匯便利化新舉措

福建省商務廳表示，中國國家外匯局福建省分局日前發佈《深入推進中國（福建）自由貿易試驗區外匯管理改革試點實施細則》，整合優化推出了實現簡化外匯登記管理、提高投融資便利性等6項跨境投融資便利化舉措，將政策拓展到自貿試驗區福州及平潭片區內所有企業。（中新社）

《北京》：7月蔬菜水果價格均出現回落

大陸發改委新聞發言人孟瑋16日表示，對36個大中城市監測資料顯示，隨著應季水果蔬菜上市，7月份水果蔬菜價格均出現回落，其中，水果回落幅度較大。（中新社）

《重慶》：預計用3年基本實現主要核心區域5G網路覆蓋

2019智博會5G生態媒體探營活動近日在重慶舉行，呈現了許多將給生產生活帶來巨大改變的5G時代相關應用。重慶市通信管理局副局長嚴寒冰說，重慶力爭用3年時間基本實現全市主要核心區域5G網路覆蓋。（中新網）

《天津》：口岸開通國際中轉集拼業務

隨著來自日本橫濱的貨櫃箱內5件貨物13日在天津東疆重新封裝，發往韓國仁川。國際中轉集拼業務在天津東疆保稅港區落地實施。（經濟日報）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲甘肅「中醫藥經濟」提質增效。（圖／翻攝自《中新網》）

《海南》：5G手機在海南發售 已覆蓋5G基站近200個

中國電信、中國移動、中國聯通16日在海南開啟了5G手機的發售以及5G網路體驗活動。據不完全統計，海南19個市縣範圍內已經建成5G基站近200個，目前仍在不斷推進相關建設工作。（中新網）

《甘肅》：「中醫藥經濟」提質增效 產業鏈日趨完善助脫貧

甘肅省衛生健康委副主任、省中醫藥管理局局長王曉明15日說，全省2019年上半年規模以上中醫藥生產企業總產值年增率增長10.6%。（中新網）

《廣西》：北部灣將建國際門戶港 成西部陸海新通道主要出海口

中國國家發展改革委15日發佈關於印發《西部陸海新通道總體規劃》的通知，提出將建設廣西北部灣國際門戶港。將與海南洋浦的區域國際集裝箱樞紐港一起，成為西部陸海新通道的主要出海口。（中新網）

《雲南》：計畫投126億元「興邊富民」 已完成86.8%

雲南省民族宗教委黨組書記、主任李四明15日表示，雲南第二輪「沿邊三年行動計畫」計畫投入126.1億元人民幣，用於改善沿邊民眾生產生活條件，截至2018年底已完成總投入的86.8%。（中新網）

▼福建自貿試驗區。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
真人娜美網紅野生曝光！「S身材變XXL」只剩胸是真的　網驚呆
快訊／國道1號校車與大貨車事故！20人受傷　回堵8公里

關鍵字：福建自貿試驗區,蔬菜,水果,5G

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