陸首批5G手機號碼北京市民「先嘗鮮」！拚年底建1.2萬基站

▲5G時代示意圖。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸有電信公司於12日表示，已決定今年9月率先在北京放出5G專用號段的手機號碼。也就是說，如無意外，這將成為該市首批5G號。電信公司工作人員表示，老用戶開通5G網路基本都不用換卡換號，只需換部5G手機即可。此外，陸媒稍早報導，今年大陸國內5G基站數量預計將達到15萬台。

北京市政府新聞辦公室官方微博「北京發佈」13日指出，如果沒有意外，北京市民將成為大陸國內首批「嘗鮮」5G手機號碼的人，而5G訊號方面，目前北京4G基站數量在5萬個上下，今年年底前北京5G基站數量就有望接近1.2萬個，明年的新建數量很可能超過2萬個，到明年下半年就能逼近4G訊號的覆蓋水準。

▲5G示意圖。（圖／CFP）

《經濟參考報》於日前報導，北京市目前已重點完成北京世園會及周邊道路、冬奧首鋼園區、城市副中心等區域的5G基站建設，於此同時，5G網路將隨著北京大興國際機場的開通同步投入使用。

報導指出，大陸國內5G基站數量預計將達到15萬台，其中北京、上海、成都、深圳等城市均計劃於年底建成超過一萬台。由於5G建設成本高，全範圍覆蓋難度大，未來一段時間5G基礎設施建設將以重點區域為突破。

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