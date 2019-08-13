感謝全台「Noter」長期支持　三星大中華總裁的Note 10巡迴首站選台灣

▲為了感謝「Noter」們的支持，三星大中華區總裁權桂賢本次的Note 10巡迴首站選定台灣。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Note 10系列手機來了！三星電子今（13）日舉行台灣上市記者會，這次為了感謝全台灣「Noter」們長期以來的支持，三星電子大中華區總裁權桂賢巡迴首站還特定選定台灣，展現三星對台灣市場的重視。

權桂賢指出，台灣擁有特別豐厚的書寫文化底蘊，讓Note系列獨創的S Pen手寫筆始終吸引眾多消費者，成為忠誠「Noter」。根據三星內部統計，光是台灣市場，Note系列手機發售至今已銷售近300萬支，是全球最亮眼的表現，這個數字就是最有力的證明，顯示出Note系列特別受到台灣的歡迎與喜愛。

因此，今年的Note 10台灣上市記者會，權桂賢特別前來參與，並藉這個機會，向台灣所有消費者、電信及通路合作夥伴的支持與貢獻，致上最誠摯的謝意。台灣市場對Galaxy Note系列的持續關愛，是將此一系列推向全新高度的重要力量。

除了表達對台灣消費者的感謝，權桂賢也特別提到了三星相當期待5G未來的發展。他指出，台灣市場即將進入5G時代，眾人引頸期盼的新時代終於將在不久的將來來臨。

▼三星大中華區總裁權桂賢指出，三星會積極投入準備工作，未來也將為台灣的5G發展和全面部署貢獻微薄的心力。（圖／記者季相儒攝）

權桂賢表示，三星未來將透過與網路設備商、終端設備製造商、軟體開發者的密切合作，積極推動5G的標準化，為此投入心力取得眾多的專利與創新，一步一步邁向5G，引領全球實現5G的商轉。

三星認為，隨著5G的來臨，真正的物聯網將會實現，人們的生活也將面臨重大的轉變，智慧家居、智慧辦公室、自駕車、智慧城市等，將成為人們工作和生活的一部分。

5G也將帶來全新的社交互動、全新型態的產品、甚至全新的產業，三星會積極投入準備工作，未來也將為台灣的5G發展和全面部署貢獻微薄的心力，致力為台灣市場帶來最卓越的5G裝置，只等5G設施佈建完成的那一刻。