5G才剛要商轉　華為已在加拿大擴編200員工啟動「6G研發計畫」

▲華為擴編人力及資金，為預研6G做準備。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

5G才剛要邁入商轉，華為13日便證實已經在加拿大渥太華開起6G網路研究，並和加拿大多所大學展開研發討論。華為加拿大研發戰略合作副總裁則表示，預計該研發實驗室將有助引領全球6G技術發展。

據加拿大媒體報導，加拿大政府尚未決定是否允許華為5G在國內落地，但最遲將在今秋聯邦政府選舉後做決定。華為在2018年時，在加國投資了1.36億美元研發，並計畫未來要再把研發基金增加15%。

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在人力部分，華為則在2月底時宣布，為了增強通訊技術研發，將在加國雇用200名新員工，把員工數擴編20%。華為高管楊超斌表示，5G將成為未來10-20年內的主流技術，預計6G技術將會在2030年左右推出。

▲華為5G還沒在加拿大落地。（圖／路透社）



除了華為之外，南韓、芬蘭及美國也紛紛著手進行6G研發。南韓LG在今年1月時建立了研發實驗室，韓國政府則預計在2021年至定6G標準。芬蘭政府則在年初啟動為期8年、名為「6Genesis」的研發計畫，初步投入2500萬歐元研發基金，由Nokia攜手芬蘭各大學、研究所合作，也預備和韓國合作。

美國總統川普則曾在2月時發推特表示，希望5G及6G技術盡快在美國普及。美國聯邦通訊委員會則決議開放指定頻段讓6G實驗使用。

在5G技術中，中國、韓國及芬蘭佔有優勢地位，有利於及早投入6G研發，並搶佔下個世代的技術領先地位。目前6G技術仍處理論研發階段。