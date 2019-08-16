美艷人妻遭「天降玻璃」劈臉毀容…血肉模糊縫30多針！　夫目睹嚇傻呆住

▲美艷人妻被天將玻璃砸臉毀容。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

高空墜物事件今年以來在大陸多地頻發，已奪多條人命。上海市6日再次發生一起墜物傷人事件，一位超正人妻慘被一塊從天而降的玻璃砸中頭，當場血流不止。更可怕的是，她的臉也被玻璃劃傷毀容，血肉模糊，送醫後縫合了30多針。現在，她最顯眼的一道疤是從前額一直延伸到眉下，長達10公分，看著相當觸目驚心。

據《看看新聞》報導，受害的李姓人妻6日當天和老公一起，帶著才1歲半的小女兒，來到位於余姚路417號的美術學校外，準備接大女兒放學。就在她抱著小女兒，和其他家長閒聊的時候，突然被一塊從天而降的玻璃砸中，頭部當場流血不止。一直站在一旁的老公瞬間嚇到呆住，小女兒也嚇到崩潰狂哭。

▲臉上10公分大傷疤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

發生事故的這一地段處於鬧市區，平時來來往往的行人很多。李女的家屬事後試圖追責時，卻發現大樓竟然3到6層都存在外窗玻璃破損，根本無法確定玻璃到底是從哪個房間掉落下來的！李女老公氣憤表示，「這麼大塊的玻璃如果砸中的是孩子，會造成什麼樣的後果？」

事發幾日後，李女和家人返回事故現場查看，發現破損的玻璃依然懸掛在牆上。 對此，曹家渡街道的工作人員表示，會儘快派人將隱患拆除。目前，整棟樓的外窗玻璃已經被拆除。街道工作人員還說，這棟大樓沒有聘請管理方，只是由屋主自行管理，「經調查，玻璃存在破損的四層樓面分別屬於兩家業主。」

兩家屋主19日和李女一家進行了調解，對於玻璃傷人事件，都表達了歉意，也願意承擔責任。最終，兩方屋主約定，先共同對受害人已經花費的醫藥費等進行補償，再分步協調其他賠償。

▼美艷人妻當場被送醫急救。（圖／翻攝自《看看新聞》）