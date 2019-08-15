蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

▲南投縣日前傳出大量蜜蜂死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

南投縣日前傳出大量蜜蜂死亡，疑似農藥中毒，且蜂農質疑是和長期檳榔被噴灑農藥造成。防檢局今（15日）表示，將會全面盤點受損情形，對於違規使用農藥，將會和各地方政府加強現地查緝。

農委會苗栗區農業改良場昨（14日）接獲埔里蜂農通報大量蜜蜂死亡，防檢局表示，接到訊息已進行調查、採樣及送驗，釐清中毒原因。該場也協助蜂農將蜂箱移往霧社林班地，同時和台灣養蜂協會進行全面盤點受損情形。對於本案違規使用農藥，已與地方政府加強現地查緝，有無違法噴藥情事，如有查獲將依法處辦。

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▲蜂農質疑是和長期檳榔被噴灑農藥造成。（示意圖／達志影像／美聯社）

防檢局說明，農糧署也已修正「國內養蜂產銷班或團體申請使用國有林地放置蜂箱注意事項」規定，擴大蜂農申請於國有林地放置蜂箱範圍，該署將協助蜂農找到適合放置蜂箱的地點，移避蜂箱減少中毒情事發生，必要時，將對蜂農的損失進行專案協助。

防檢局嚴正聲明，由於檳榔目前並無核准使用的農藥，將與地方政府加強取締違反農藥規定的相關行為，包含農藥行違規販賣藥劑，檳榔農違規噴灑，代噴業者違規噴藥，防檢局將進一步強化檳榔管理，輔導查緝並重，兼顧農安和環安。

▲林下養蜂。（圖／林務局提供、何政坤攝）

防檢局表示，為兼顧蜂產業與檳榔產業互利互惠的永續經營，該局目前正在研擬檳榔田間害物管理技術，盡快在年底前提供農民運用。