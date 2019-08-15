南投連興宮古碑揭歷史　清朝竟有擄竹勒索集團

▲清道光4年（1824）設立的「嚴禁勒索竹排船伕碑」，至今仍存放在竹山連興宮中。（圖／南投縣文化局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山鎮以盛產竹子聞名，而文獻紀載，在清朝時竟出現了擄竹大盜！清道光年間，竹山居民以竹為經濟作物，砍下後捆結成竹排放入河中運送至市場拍賣，由於利潤豐厚，下游人家居中攔截勒索，官府遂查辦以嚴禁勒索竹排船伕；在清道光4年（1824）由知縣李振青出示曉諭，要酌收竹排放運費，所收費用將作為各廟宇的香油錢，並勒石「嚴禁勒索竹排船伕碑」於天后宮申律，此石碑目前依舊保存於天后宮（現稱連興宮）內。

南投縣文化局指出，「嚴禁勒索竹排船伕碑」為清道光4年（1824）設立，用於明令當時下游住戶不得再攔截河中運送的竹子，幾經協調後，議定酌收竹排放運費作為林圮埔天后宮（連興宮）及溪洲元帥廟的香燈諸費，由當時知縣李振青設立勒石於天后宮（現連興宮）申律，深具歷史、文化研究價值，用以了解當時民間經濟活動。

而存放於連興宮的「嚴禁勒索竹排船伕碑」碑旁，亦有另一件「歲納稻榖定例充為媽祖香燈碑記」，原本下半部碑文遺失，但現在已尋回，此碑為乾隆43年（1778）設立，具有一般古物潛力，文化局說，後續將申請調查研究及保存修護，保護珍貴文化資產。

▲乾隆43年（1778）設立的「歲納稻榖定例充為媽祖香燈碑記」，原本下半部遺失，今已尋回。

文化局提醒民眾，避免民眾不諳法令而觸法，特設置古物標示說明牌，依據《文化資產保存法》第103條第4款規定損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。