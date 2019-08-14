度假睡一晚開窗失蹤！母淚播「愛妳」錄音　15歲少女裸亡河邊

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記者黃翊婷／綜合報導

15歲愛爾蘭少女蔻爾倫本月3日與雙親一起前往馬來西亞度假，沒想到父母隔天一早起床，卻沒有看到她的身影，加上臥室的窗戶是打開的，擔心可能遭遇危險嚇得立即報警。然而，經過連日搜索，警方13日在河邊找到蔻爾倫的遺體，奇怪的是，她身上並未穿著衣物，詳細的死因以及事發過程，仍有待解剖之後進一步調查，才能釐清。

根據英國《衛報》報導，蔻爾倫（Nora Anne Quoirin）患有神經系統疾病，日常生活都得靠家人協助，本月3日她與父母、弟妹一同前往馬來西亞某度假村度假，但雙親4日清晨6時許起床看看孩子們的狀況，卻發現她的臥室窗戶呈現開啟的狀態，人卻消失無蹤。

▲蔻爾倫的親友透過臉書公開照片，希望大家幫忙協尋。（圖／翻攝自Facebook／Find Nora Quoirin）

蔻爾倫的雙親擔心可能發生危險，急忙向當地警方求助。警員獲報後隨即出動警犬、潛水員，不僅挨家挨戶查訪附近30戶人家，就連鄰近的河流也仔細找了一遍，無奈這一找就是9天，而且根本沒有任何線索。

直到10日民間搜索人員才在班台（霹靂州沿海小鎮，距離度假村2.5公里遠）一條河流旁發現蔻爾倫的遺體，而且她的身上並未穿著衣物，後續則派遣直升機前往吊掛遺體，再送至醫院進行解剖以釐清死因。

蔻爾倫母親為了找回愛女，曾錄製一段「親愛的蔻爾倫，我愛妳，媽媽在這裡」，並交由搜救人員播放，希望多少能對搜救進度有幫助；她也曾提到，「蔻爾倫是我的第一個孩子，從出生那天起她就一直很脆弱，但她對我和丈夫來說是那麼的珍貴，如今發生這樣的事，我們的心都碎了」。