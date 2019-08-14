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來自劉一峰神父故鄉！布列塔尼土風舞團來台巡演　首站玉里

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▲「法國布列塔尼土風舞團」受邀來台巡迴演出，首站玉里，從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行。（圖／記者王兆麟攝，下同）

「法國布列塔尼土風舞團」受邀來台巡迴演出，首站玉里，從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自劉一峰神父故鄉的「法國布列塔尼土風舞團」，受邀來台巡迴演出，8月13日（星期二）下午五點至六點從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行，13日晚上七點在藝文中心展開「作客台灣 遇見法國布列塔尼」精彩文化交流活動，展現不同族群的文化，增進台灣與法國交流同時拓展民眾的視野。

▲「法國布列塔尼土風舞團」受邀來台巡迴演出，首站玉里，從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行。（圖／記者王兆麟攝，下同）

劉一峰神與院生參加踩街活動，一同高歌法國民謡做為踩街活動的壓軸。

參加踩街遊行團體除了法國土風舞團，另外還有六堆哈旗鼓藝術團、源城國小森巴鼓隊、玉里鎮婦女會、玉里鎮天主堂、玉里鎮客屬藝文協會、193原住民文化傳承團、飛揚原住民舞蹈團、玉里小客家藝文班。每個團體都會精心打扮，穿上別具特色的服裝，沿著踩街路線與民眾互動。

晚上文化交流表演以傳統原住民領唱及迎賓舞揭開了活動節目序幕，接著由法國表演團帶來布列塔尼傳統土風舞蹈、舞團創新劇碼及獲獎作品，另哈旗鼓文化藝術團也帶來以台灣客家春夏秋冬文化節慶為脈絡，結合音樂和意象舞蹈，娓娓敘述台灣客家四季之風光與文化風采，一連串精彩的表演，為參加的民眾帶來一場豐富的視覺、聽覺的饗宴。

▲「法國布列塔尼土風舞團」受邀來台巡迴演出，首站玉里，從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼踩街遊行團體都精心打扮，穿上別具特色的服裝，沿著踩街路線與民眾互動。

▲「法國布列塔尼土風舞團」受邀來台巡迴演出，首站玉里，從玉里火車站出發，先進行熱鬧的踩街遊行。（圖／記者王兆麟攝，下同）

玉里鎮長蔡秋龍表示，這次的表演能順利進行要感謝劉一峰神父的牽線，才能讓活動能如期演出，也很謝謝法國土風舞團及哈旗鼓文化藝術團為本鎮帶來世界級演出，讓本鎮鎮民收穫良多。

布列塔尼土風舞團團員，平均年齡30歲，最小只有14歲，全團都是無酬演出的表演藝術者，每年到全世界演出至少一次。玉里鎮是法國布列塔尼土風舞團表演的首站，舞團來台巡演3場次，17日到屏東縣六堆客家文化園區、22日在台北民生集會堂演出。

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關鍵字：劉一峰,神父,法國,布列塔尼,土風舞,玉里

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