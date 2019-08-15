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正妹警憑手機桌布找到失主　澳洲男驚嘆：台灣治安真好！

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▲文山一警分局指南所正妹女警機警幫澳洲旅客巡迴遺失手機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所正妹女警李育齊機警幫澳洲旅客巡迴遺失手機。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年8月初某日下午4點多，台北市一名鄭姓計程車駕駛匆忙踏進文山一警分局指南派出所，運將著急向警方表示：有名外國乘客遺落一支手機在車上，因其不識英文，故請求警方協助物歸原主。

當時值班正妹警員李育齊熱心查找這支手機的皮套夾層證件，發現手機應為一名澳洲籍男子所有，但上面並無聯絡方式，她靈機一動、發現手機桌布與柔道相關，赫然想起曾在FB臉書看到台北體育館正在舉辦亞洲柔道公開賽，心想可能是外籍選手遺落的手機。

▲文山一警分局指南所正妹女警機警幫澳洲旅客巡迴遺失手機。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一警分局指南所正妹女警李育齊與澳洲失主開心合影。（圖／記者張君豪翻攝）

正妹女警李育齊決定碰運氣，她撥打電話給主辦單位詢問，警方得知澳洲選手下榻之飯店，並請飯店協尋這名手機失主，在正妹女警努力下，警方快速找到手機主人。

警方表示：原來手機失主是名現年63歲的澳洲籍男子，她陪同女兒來台參加亞洲柔道公開賽，因付計程車資時造成手機滑落在車上，當收到尋獲手機的通知，澳洲男子發現手機連皮套夾層內的物品都原封不動完好如初。他到派出所領回手機時驚訝向警方表示：這種事情在澳洲根本不可能發生，大讚台灣的治安好得不可思議，並開心與女警合照表達謝意。

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關鍵字：文山一警方,指南所,正妹,女警,李育齊

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