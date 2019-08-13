正妹遭逼車「回家驚覺是鄰居」　她慘被扯髮氣到飆國罵

▲蔣男下車後發覺對方是鄰居，氣得跟正妹爆發衝突。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名郭姓女子，7日晚10時許間開車返家時與一名蔣姓男子發生行車糾紛，蔣男還一度惡意逼車險些釀成車禍，直到回到住家停車場時，郭女才發現對方竟然是鄰居，2人在停車場發生爭執，蔣男甚至出手毆打郭女頸部、扯髮，警方獲報到場將雙方帶回，訊後將蔣男依照傷害罪、郭女則依強制及公然侮辱罪嫌送辦。

據了解27歲的郭姓女駕駛當晚駕車從三重重陽橋下橋，準備回到集賢路的住處，在經過三信路與集賢路口時，在內側車道等待左轉號誌亮後迴轉，但後方的蔣男（60歲）疑似耐不住性子，不斷按鳴喇叭示意前行，但郭女不予理會，仍舊等到號誌燈亮起才左轉。

蔣男為此氣到不行，不僅違規跨越雙白線超車後，還不斷驟然減速惡意逼車，直到雙方進到集賢路住家社區後，蔣男發現郭女也尾隨在後，隨後下車跟郭女理論，痛罵「操你媽個X」、「你他X車子要開不開的」，而郭女也辱罵國罵，蔣男竟出手攻擊郭女頸部，並從後方拉扯頭髮。

事後警方到場時，郭女隨即檢附驗傷單提出傷害告訴，蔣男否認有動手聲稱「不記得了！」並對郭女提出強制及公然侮辱的告訴；而郭女也依照行車紀錄器內容舉發，警方因此對蔣男開出未依規定鳴按喇叭」、「跨越雙白線」、「於道路驟然減速」等3張罰單，最高可罰2萬6400元，此外郭女也因為依規定按鳴喇叭遭開單裁罰，

▼三重一名正妹遭逼車後發覺對方是鄰居，下車竟被扯髮、痛毆。（圖／記者陳豐德翻攝）

