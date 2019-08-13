　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言（圖／翻攝微博）

▲何女8日從28樓墜下身亡。（圖／翻攝微博，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江一名何姓女學生（化名：小何）到澳洲墨爾本大學留學，不過8日卻從某住宅區的28樓墜下，不幸在當地身亡。面對警方詢問，死者的男友落淚表示，自己攔不住女友跳樓尋死。不過，該名死者的嫂嫂事後戳破謊言反駁，小何的男友控制欲很強，而且還曾有暴力傾向。

綜合陸媒報導，案發後，小何的男友向警察坦承，兩人當時發生了口角，後來女友就萌生尋死念頭，當時他盡力攔住仍無法阻止悲劇發生，自己也受到了很大的驚嚇。對此，小何的家人對該說法強烈質疑，並且透露，該名男子曾多次向小何施暴。

據悉，小何在澳洲墨爾本大學攻讀金融碩士，不僅長相漂亮，對人也十分體貼，是別人眼中的學霸，更是父母心中的乖女兒。小何的嫂嫂侯女表示，她是一個非常樂觀開朗的女孩，而且也很積極上進，在擔任學生會和社團工作的同時，還在準備將來攻讀博士，「簡直想不出任何輕生的可能。」

侯女提到，案發前一天（7日），小何還有向家屬聯繫，當時非常正常，沒有任何不妥之處，「不可能在第二天晚上就從28樓跳下來。」她指出，這名男子有強烈的控制欲，經常糾纏小何，「而且他身高1米8，怎麼可能拉不住不到60公斤的女孩？」

▲22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言（圖／翻攝微博）

▲嫂嫂表示，何女個性樂觀又體貼，不可能輕生。

侯女指出，「小何冬天回國跟我一起吃飯的時候，短短半個小時之內，她男友就打了無數次電話，甚至還要求立即回電，不然就以死相逼。」據悉，小何當時還曾向嫂嫂淚訴，之前和男友提了幾次分手，但都分不開，也擺脫不了對方糾纏。

小何的閨蜜表示，這名男友非常會家暴，好的時候對她很好，但只要生氣起來就會動手毆打，甚至曾經拉著小何的頭髮往地上甩，或是壓到枕頭上，行為很過分。除此之外，她提到，小何曾為了這名男友幾乎斷絕了所有社交圈的朋友，但對方還是狂罵侮辱的話語。

對此，侯女氣憤表示，「我們現在懷疑小何的男友有暴力行為，試圖控制人身自由，且對我妹的死負有責任，他必須站出來給我們一個交代。」對此，澳大利亞維州警方表示，本案目前沒有什麼可疑之處，法醫部門正在準備檢查報告。

ET快訊
媽扛房貸+全家開銷「6萬月薪噴光」　爸年賺200萬...0支
快訊／洪慈庸宣布退出時代力量！全黨僅剩2立委
男抱6箱「搬N趟狂掃」　他逛好市多看傻：那麼好吃？網推爆Q又
快訊／洪慈庸傳將宣布退出時代力量！16:20召開記者會　

關鍵字：正妹,學霸,墜樓,男友,嫂嫂,留學生

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一周內2高管閃離　匯豐發聲明撇出賣華為謠言

22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言

上海推服務業擴大開放40項　外資旅行社可經營陸客出境遊

央視主播送國泰航空「不作不死」　中國40萬網友狂讚登熱搜

美共和黨領袖批「暴力鎮壓不可接受」　駐港公署：故意選擇性失明

埋伏停車場殘忍捅死女友　25歲男自首友人震驚：他們平時感情很好

影／武警車隊現深圳　胡錫進：對香港暴力份子的嚴正警告

影／陸回應飲料風波！　上海副市長：寶島企業應在「一個中國」前提下賺錢

6歲男童摸教練「私密部位」…下秒被反扔進泳池！ 媽委屈：孩子有自閉症

香港機場黑衣人示威再起　建制派撐警批：損航空樞紐地位

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

台南茶飲店隱藏餐點「小卷麵」　爆量30隻鋪好鋪滿！網：麵在哪

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

一周內2高管閃離　匯豐發聲明撇出賣華為謠言

22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言

上海推服務業擴大開放40項　外資旅行社可經營陸客出境遊

央視主播送國泰航空「不作不死」　中國40萬網友狂讚登熱搜

美共和黨領袖批「暴力鎮壓不可接受」　駐港公署：故意選擇性失明

埋伏停車場殘忍捅死女友　25歲男自首友人震驚：他們平時感情很好

影／武警車隊現深圳　胡錫進：對香港暴力份子的嚴正警告

影／陸回應飲料風波！　上海副市長：寶島企業應在「一個中國」前提下賺錢

6歲男童摸教練「私密部位」…下秒被反扔進泳池！ 媽委屈：孩子有自閉症

香港機場黑衣人示威再起　建制派撐警批：損航空樞紐地位

住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

影／女嬰出生插管喝奶！「鼻孔僅10/1大」急哭媽...醫：產檢也驗不出

《航海王》劇場版台灣上映！　影城搶先推出Q萌限定周邊

體育表演會走向國際化　9月21日邀韓國K-Tigers來台獻技

吊籃18米高墜地2死　林妙姿：檢視縣內高風險作業環境

32歲希伯特遭NBA新球風淘汰　轉任七六人教練　

「想跟妳築愛巢」他逗得純情熟女高潮不斷給錢　爽撈202萬跑去跟別人結婚

中元普渡拜泡麵　台酒3款口味夯到狂攻人氣榜TOP 1～3

紀念823砲戰61周年　新北副市長謝政達到場追思

「鋼琴王子」李雲迪當街小便被抓包！　網怒：文化高卻素質低

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

8/11警民衝突後…林鄭月娥首..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

香港機場滯留旅客支持示威者

央視體育女神笑林書豪NBA「擦..

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

港女眼球被警射爆？前港警：除非..

更多熱門

相關新聞

快訊／北市男坐3F遮雨棚！縱身跳下受傷

台北市大同區敦煌路巷弄內12日下午發生一起墜樓意外，一名年約45歲的男子坐在3樓遮雨棚上，民眾見狀急忙報警求助，惟警消趕赴現場鋪設氣墊時，男子突然一躍而下，當場頭部撕裂傷濺血，所幸意識清醒，救護人員急忙上前包紮止血，並送往醫院急救。目前男子墜樓原因仍待調查釐清。

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

窮肥醜卻擁正女友　日無業男引眾怒

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

扮16歲女偶像　美魔女嫩白長腿驚呆網

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已成冰冷遺體

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回應了

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

豪雨襲高雄　岡山驚傳民眾遭大水沖走

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面