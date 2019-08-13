22歲正妹學霸28樓墜下身亡...男友心痛喊「攔不住」　家屬當場戳破謊言

▲何女8日從28樓墜下身亡。（圖／翻攝微博，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江一名何姓女學生（化名：小何）到澳洲墨爾本大學留學，不過8日卻從某住宅區的28樓墜下，不幸在當地身亡。面對警方詢問，死者的男友落淚表示，自己攔不住女友跳樓尋死。不過，該名死者的嫂嫂事後戳破謊言反駁，小何的男友控制欲很強，而且還曾有暴力傾向。

綜合陸媒報導，案發後，小何的男友向警察坦承，兩人當時發生了口角，後來女友就萌生尋死念頭，當時他盡力攔住仍無法阻止悲劇發生，自己也受到了很大的驚嚇。對此，小何的家人對該說法強烈質疑，並且透露，該名男子曾多次向小何施暴。

據悉，小何在澳洲墨爾本大學攻讀金融碩士，不僅長相漂亮，對人也十分體貼，是別人眼中的學霸，更是父母心中的乖女兒。小何的嫂嫂侯女表示，她是一個非常樂觀開朗的女孩，而且也很積極上進，在擔任學生會和社團工作的同時，還在準備將來攻讀博士，「簡直想不出任何輕生的可能。」

侯女提到，案發前一天（7日），小何還有向家屬聯繫，當時非常正常，沒有任何不妥之處，「不可能在第二天晚上就從28樓跳下來。」她指出，這名男子有強烈的控制欲，經常糾纏小何，「而且他身高1米8，怎麼可能拉不住不到60公斤的女孩？」

▲嫂嫂表示，何女個性樂觀又體貼，不可能輕生。

侯女指出，「小何冬天回國跟我一起吃飯的時候，短短半個小時之內，她男友就打了無數次電話，甚至還要求立即回電，不然就以死相逼。」據悉，小何當時還曾向嫂嫂淚訴，之前和男友提了幾次分手，但都分不開，也擺脫不了對方糾纏。

小何的閨蜜表示，這名男友非常會家暴，好的時候對她很好，但只要生氣起來就會動手毆打，甚至曾經拉著小何的頭髮往地上甩，或是壓到枕頭上，行為很過分。除此之外，她提到，小何曾為了這名男友幾乎斷絕了所有社交圈的朋友，但對方還是狂罵侮辱的話語。

對此，侯女氣憤表示，「我們現在懷疑小何的男友有暴力行為，試圖控制人身自由，且對我妹的死負有責任，他必須站出來給我們一個交代。」對此，澳大利亞維州警方表示，本案目前沒有什麼可疑之處，法醫部門正在準備檢查報告。