鬼月暗夜樓梯間驚見他大字型倒地　2警「一陽指」點穴秒醒：我在哪？

▲員警應用醫療救命術刺激醉男穴道，讓他立刻清醒。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

哥哥有練過！賴姓男子與友人徹夜狂歡，疑似喝醉酒，朋友送他回家卻搞不清楚他住哪一間，讓他在樓梯間休息，卻成大字形倒地，嚇到巡邏的管理員。2名警員到場後，立刻發揮曾學過的醫療救命術，用穴道刺激讓賴男立刻清醒，讓管理員嘖嘖稱奇！

第二警分局文正派出所警員顏家彬與林冠樺，8月13日下午4點左右接獲轄區內某社區管理員電話報案稱，他巡邏到大樓9樓時，電梯一開就發現一名男子倒臥在地上，怎麼叫都叫不醒，深怕發生什麼意外，警方獲報立刻趕到現場了解狀況。

▲醉男倒地不起嚇壞社區管理員，只好報警請求協助。（圖／記者李忠憲翻攝）

2警先上前拍推男子並呼喊他，但對方卻一動也不動。警員林冠樺因未曾學過醫療救援，立刻拍打男子的太陽穴，刺激腦誤神經；曾當過游泳教練的顏家彬，當場實施救命術，連續按壓男子面部人中穴刺激痛覺，果然讓倒地男子立刻彈起。但他卻酒語說「我在哪？」，直接想搭電梯離開。

員警安撫下，23歲賴姓男子才乖乖走出電梯，一問之下才知，賴男跟朋友飲酒狂歡整夜後，由朋友送他返家，但因為不知賴男家住哪一間，才會先讓他在樓梯間休息，豈知最後竟大字狀倒地。

管理員對於2警如此精通穴道，感到嘖嘖稱奇！警方也呼籲，民眾喝酒切勿過量，以免傷身誤事，還可能發生意外，造成家庭遺憾。

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