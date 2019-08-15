大雨淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」

▲0813豪雨時，高雄林姓女騎士被誤入水利局工地被沖走殞命。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

0813豪雨時，高雄雖未宣布停班停課，卻讓家住岡山的林姓女子在上班途中，跌入水利局開挖的未設護欄的工地深坑中殞命，市長韓國瑜事後要警方配合檢查拍照，市警局受命執行後引發基層強烈反彈，指出清查施工中的道路及溝渠，還要拍照說明，這本來就是包商及監工、監造單位的責任，無疑也是「維護治安」的專業被無視。

林姓死者家屬曾在事後要韓國瑜給出真相，並要提告申請國賠，家屬更質疑，當天大雨滂沱，台南市在清晨5點多緊急宣布停班停課，但高雄市卻以未達標準為由並未宣布，造成許多市民必須涉水上班，讓人非常不解，韓14日到岡山殯儀館探視家屬後，卻要警察擔綱起「工安」工作，此舉引爆基層強烈反彈，每每出事就叫警方扛責擦屁股，平日工作已相當繁重，現在卻又將工安列入業務範圍。

▲韓國瑜14日探視完家屬後 ，竟要警局基層擔任「工地檢查」。（圖／記者洪靖宜攝）

市警局長李永癸收到韓國瑜指示後，便下令要各單位在15日當天全面清查轄區內道路和溝渠等工程施工地點，並要在早上10點提供3張現場照片，還要分遠、近景及施工標示牌，落實「工安」檢查，此舉引發基層強烈反彈，有員警說，這些資料相關單位都有，那為何又要權責不分，並影響到警察真正維護治安的工作與任為，未來假若工地出事是否要算在警察頭上，但監工單位卻可以卸責，而且工地安全都有權責單位可做，為什麼又要警察做，建請市長將工地施工、勞檢、監造回歸到專業單位管理。

市警局回應：

有關14日市長指示警察局「查察臨近道路工程圍籬安全」工作，本局說明如下：

一、常態工地安全監督當屬工務主管機關權責，惟因現已發生致生危害生命之交安意外，基於市府局處一體，希望採取雙線安全防護措施，以加強照顧市民安全，特別請警察協助檢視興建工程在臨近道路安全措施上是否有危險或不足之處？



二、依據災害防救法規定警察人員負有查察危險通報責任，一般道路施工或活動有必要警察都主動協助交維，有危及用路人車危險性的工地，警察可適時介入，維護人民的安全。



三、如發現安全措施不足而有礙用路人的安全，基於防止危害的職責，及早協助用路人車發覺危險且能防治危害發生於機先，由轄區或警勤區員警反應給施工單位加強注意安全性作為，除了服務市民之外，公務機關的工程，更有相互支援協助的義務與責任。