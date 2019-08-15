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外媒預測：iPhone於9/10發表　可望再現三款新機

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▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲許多外媒皆認為，今年的iPhone發表會將落在9/10。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

記者邱倢芯／綜合報導

每年的iPhone發表會總是吸引許多關注，且在發表會日期公佈前，總有許多傳聞，並有達人預測；今年也不例外，綜合多家外電皆指出，2019年的iPhone發表會，將有可能落在9/10；且今年也可望再推出三款新機，名稱應為iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11。

在發表會日期方面，先前有外媒推測，在過去的七年中，Apple都會在美國勞動節（9月的第一個星期一）當周發表，而若是該年的勞動節在9/3或更早，那麼Apple就會延後一週發表；而今年的美國勞動節落在9/2，因此合理推測應會延後一週到9/10。

不過，如果美國勞動節是在9/5或之後到來，就像是2015年（9/7）與2016年（9/5）那樣，Apple就會在勞動節兩天後，也就是當週的星期三讓iPhone亮相。

而在三款新機iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11方面，目前已傳出有保護殼廠商備好貨準備迎接9月發表會的到來。根據護殼製造商ESR的備貨清單顯示，iPhone 11是iPhone XR的後繼產品，不過這次將從單鏡頭升級到雙鏡頭，螢幕尺寸將採用6.1吋的LCD。

而iPhone 11 Pro則為iPhone XS的下一代產品，其將配有方形凸塊的三鏡頭模組，前鏡頭也將進一步地升級；毫無疑問地，iPhone 11 Pro Max則會是iPhone XS Max的後繼產品，其將擁有6.5吋的螢幕配置。

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關鍵字：iPhone,發表會,iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11

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