圍堵第三方維修站　iPhone換非原廠電池「電池健康度」就掰了

▲用戶如果找第三方維修站更換電池，iPhone的「電池健康度」功能就掰了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

根據國外拆解團隊iFixit指出，如果iPhone用戶更換非原廠電池，或者即便是找第三方維修站更換原廠電池，都將無法查看「電池健康度」的功能，藉此來防止用戶找第三方維修站更換電池，而引發後續爭議。

iFixit團隊發現，用戶只要不是在Apple原廠直營店，或者是指定授權經銷商等處更換電池，都會受到這樣的「懲罰」。

而這項機制源自於iPhone原廠電池內載有德州儀器（TI）的微控制器，可以讓電池與iPhone主機板進行配對，如果沒有使用特殊診斷軟體重置，驗證密鑰的話，就算是原廠電池，一樣會被認定為是「非正版」。目前蘋果拒絕提供此軟體給自家直營店與授權經銷商以外的店家。

對此，Apple官方也有對外國媒體iMore回應，該公司解釋，會有這項機制是為了保護消費者、以確保他們不會更換到副廠劣質的電池，以至於電池在效能或安全性上有所疑慮；不過，即便消費者執意要使用非官方認證的服務，也不會影響到iPhone的使用。

不過，iMore指出，Apple的政策將有利於消費者，因為雖然原廠電池的更換成本較副廠來得高很多，但若是往後想要轉賣手機、收購二手iPhone，抑或是將自己的手機送修，透過「電池健康度」功能可加以判定自己是否受到詐騙。

據了解，這項驗證軟體目前鎖定在iOS 12和iOS 13中，影響的機種範圍有iPhone XR，iPhone XS和iPhone XS Max。

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