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iPhone將有「墨綠」新色？疑為富士康員工爆料：電池容量大增至3969mAh

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▲蘋果，蘋果公司，Apple。（圖／路透社）

▲隨著外界預期的蘋果秋季發表會時續漸進，網路上針對新一代iPhone的爆料也愈來愈多。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著外界預期的蘋果秋季發表會時續漸進，網路上針對新一代iPhone的爆料也愈來愈多，稍早一名自稱即將離職的「某康」（疑為富士康）員工匿名在知呼爆料，透露新一代iPhone將推出黑、白、金和墨綠4種顏色，而iPhone 11 Max（暫稱）的電池容量將突破至3969mAh。

一名自稱為「某康」iDPBG（integrated Digital Product Business Group）員工稍早在知乎爆料了蘋果新一代iPhone的相關消息，除了墨綠色新配色外，他還透露新一代iPhone將採用磨砂質感玻璃背殼，而墨綠色將是今年最美配色，代工廠也為此全力備貨。配置方面，充電依然是5V/1A，內部雙層主板設計並採用Lightning接口，鏡頭一如外界傳聞升級為3鏡頭，容量方面則與去年相同為64GB、256GB及512GB供選擇。

▼疑為富士康員工爆料新一代iPhone資訊。（圖／取自IT之家）

▲▼疑為富士康員工爆料新一代iPhone資訊。（圖／截自知乎）

同樣的知乎回覆串中，也有另一位匿名用戶爆料，新一代iPhone正面與上一代沒有變化，瀏海尺寸不變、XR的新一代邊框也沒有變窄。但拍照方面卻有激進的大升級，並更換了全新的CMOS鏡頭模組。背後方形相機模組有凸起但有圓潤倒角，在光線下將呈現出一體感，而方形框內顏色為黑色，並非網傳渲染圖上的與玻璃被蓋相同顏色。

▼匿名用戶爆料新一代iPhone資訊。（圖／截自知乎）

▲▼疑為富士康員工爆料新一代iPhone資訊。（圖／截自知乎）

值得一提的是，該名匿名用戶也透露，蘋果將推出一款10.2吋平板，定位是取代2018年的版本，不過尚不清楚將在9月的發表會上與iPhone一起發布還是悄然上架官網。該匿名用戶在文末寫道，若手頭iPhone仍堪用，建議等明年的新機，「那才是大變化的產品」。

近來有關於新一代iPhone的爆料愈來愈多，不過各情報來源皆未獲百分之百的證實，新iPhone系列機款的實際資訊還是得等到蘋果發表才得以見真章。

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關鍵字：蘋果,iPhone,爆料

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