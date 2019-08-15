出席基隆中元祭「還沒表演就被趕」網：只聽到趕人的聲音

▲總統蔡英文首次出席基隆中元祭開幕儀式，並與隊伍一同遊行。（圖／基隆市政府提供）

實習記者崔子柔／綜合報導

基隆中元祭百年傳統「放水燈遊行」昨晚展開，總統蔡英文首次出席開幕式並參加遊行，但網路社群卻出現檢討聲浪，表示「表演團體努力彩排那麼久，有的還沒表演就被催促著繼續往前，中元祭完全走味。」基隆市政府則回應，歷年來都是採取「行進間表演」，避免影響放水燈的時間，對於無法滿足每位表演者的期待感到抱歉，會在活動全部結束後進行檢討。

一位網友在臉書社團「基隆人大小事」PO文說「一直趕一直趕是要人家表演什麼，為了放水燈時辰，那活動怎不提早開始，人家正要開始表演就趕著人家走，表演到一半也是....」引來更多民眾留言表示「真的一直趕，都還沒表演就被趕，超沒禮貌」、「超級不尊重表演者」、「因總統來嗎？」，但有網友澄清「遊行還提前10分鐘開始」，並沒有因總統來延後，而且總統致詞很短。

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▲▼基隆中元祭遊行有不少表演團體還沒表演就被趕著往前走，網友批評流程混亂。（圖／翻攝自Facebook社團「基隆人大小事」）

基隆市文化局長陳靜萍回應，對於無法滿足每一個表演者的期待「感到抱歉」，因為今年共有28隊表演團體，每個表演團隊若多停留1分鐘，流程就至少會延後30分鐘以上，且歷年來都是採取「行進間表演」，以免影響放水燈的時間，不過明年也會針對外界的建議進行改進。

也有網友說，「各宗氏花車和表演團體都非常認真，也很精采，大家要肯定，不要酸，時間有限主持人才會一直控制好時間」、「小朋友都流了很身汗，好精采」。

▼參與演出的團體會在行徑間表演。（圖／基隆市政府提供）

雞籠中元祭重頭戲施放水燈頭儀式14日深夜在八斗子望海巷海邊登場，當熱鬧水燈遊行進入尾聲，各姓氏宗親會以光彩奪目的藝閣花車承載水燈頭，前往望海巷海邊；今年施放儀式，邀請綻放中東肚皮舞團、comingtrue火舞團、樂藝國樂團精湛演出暖場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，以及架設相機攝影愛好者，要攝錄精采畫面。

誦經祭儀完畢後，由許姓宗親會引領，把承載水燈頭的紙糊船舟，緩緩推進海平面，各姓宗親會接序把引燃後的水燈頭推入海，一旁民眾高喊「大家平安!」、「發喔!」；隨著漂流在海上的水燈首，火勢越燒越旺，不少民眾拿手機打開直播，與好友分享。