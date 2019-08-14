老婆出國…房東邀女房客宜蘭吃海產　開進雪隧秒伸手狂摸大腿內側

記者黃翊婷／新北報導

罹患憂鬱症的女子小梅（化名）是中低收入戶，平時受到開設中藥房的周姓房東一家照顧，2017年11月初老闆的妻子出國旅遊，對方以要不要一起去吃午飯提出邀約，卻在開車行經雪山隧道時不斷撫摸她的手及大腿內側，還一邊說「想妳」、「愛妳」、「要載妳去泡溫泉」等話，出聲制止、反抗都沒有效，事後才決定提告性騷擾。新北地院板橋簡易庭審酌後，判周男須賠償小梅7萬9960元。

▲周男趁著車輛進入雪山隧道，同車的小梅幾乎無路可逃，這才伸出狼爪摸腿。（示意圖／記者蔡玟君攝）

判決書中提到，小梅從高中時就受到憂鬱症所苦，後來離婚病情加重，經濟狀況也不太好，幸好遇到善良的房東太太，不僅提供衣物照顧，偶爾也會請她到家中搭伙，對於經濟困難延遲繳納租金也都很寬容，簡直把她當成自己的家人照料。

然而，房東太太2017年11月初出國旅遊，周姓房東卻趁著妻子、兒子都不在的空檔，以家中只有自己一人用餐為由，約小梅中午一起外出吃飯，聽到對方回答想吃海產，於是開車載著人一起到宜蘭吃午餐，沒想到就在進入雪山隧道之後，他隨即伸手不斷撫摸女方的手以及大腿內側，還一邊說「想妳」、「愛妳」、「要載妳去泡溫泉」等話。

▲沒想到會被平時很照顧自己的房東性騷擾，讓小梅大受打擊。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

雖然周男辯稱那是無意間碰到腳，但小梅當時為了自保有用手機錄音，她要求男方專心開車，不要再亂講話，沒想到居然獲得「我想妳啊」、「回到家後，妳從後面偷偷進來找我，從廚房那來找我」等話，當場覺得很傻眼；當天兩人返回住處後，周男還主動傳訊息說，「到家嗎？」、「妳不要緊張、不要誤會，我會照顧妳。」

法官認為，上述言論都是在同一天之內說出，具有時間的密接性，可見周男對小梅的確有性方面的欲望，再者，他漠視小梅的感受，做出超越可接受範圍的行為以及言論，導致女方感受到被冒犯，顯然已經構成性騷擾行為，綜合以上種種證據，最後判他須賠償女方醫藥費、精神慰撫金，總計7萬9960元，全案仍可上訴。