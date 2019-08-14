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社會 社會焦點 保障人權

國一兒補習班前玩耍車禍　父母280萬和解再告「獲判8800元學費」

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記者黃翊婷／綜合報導

台中廖姓夫妻不滿就讀國一的兒子小明（化名）在補習班門口發生車禍，與業者纏訟7年後以280萬元賠償和解，但爸爸覺得補習班得負起照顧學生的義務，之所以會發生車禍顯然是有過失，因此提告求償375萬多元，最後雖然獲判勝訴，但只拿到三分之二的學費退款8800元。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲廖父認為補習班人員沒有照顧好孩子，才會發生車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，小明2010年5月31日下午5時許由媽媽載送到補習班，接著趁上課之前獨自跑到外頭的馬路旁玩耍，沒想到卻與朱姓機車騎士發生車禍，雙方都受到嚴重傷害，他也因此無法繼續前往補習班上課。

廖父認為補習班應該負起孩子的安全管理責任，雖然雙方在2018年9月以280萬元和解，但他覺得既然家長有交學費、簽契約，業者就應該擔起照顧義務，這次的車禍顯然是業者的過失，不僅造成他的孩子受傷，也導致其他人的損失，因此決定提告求償375萬多元。

▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲就讀國一的學生通常都可以自行上、下學或獨自外出。

不過，台中地院法官認為，12歲的國一學生應該已經具備獨自上、下學以及外出的能力，而從監視器畫面來看，車禍發生前，也有其他學生結伴步行或騎腳踏車自行前往補習班；再者，此類課程除了有特別約定外，通常都是由學生自行或家長接送往返，業者負有提供安全補習環境的附隨義務，但沒有保護、照顧學生往返補習班的安全義務。

法官指出，小明出車禍的時間是在補習班開始上課之前，加上地點是在補習班外面，不能因此認定業者違反任何給付或附隨義務，最後僅判業者須退還孩子車禍之後無法繼續上課的8800元學費，其餘部分駁回。

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關鍵字：台中地院,車禍

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