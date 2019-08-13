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見愛妻與男人出摩鐵！他氣炸撂人強押工寮　爆打逼下跪吐298萬...結局曝

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▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲李男懷疑妻子搞婚外情，強押一名男子到工寮輪番毆打。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名李姓男子懷疑妻子搞婚外情，於是雇用徵信社到摩鐵埋伏，一見到妻子與另名男子阿和（化名）從車庫出現，便將對方擋下，還強押對方到一處工寮逼下跪，群起狂毆，逼阿和簽下共290萬元的本票，並提領8萬元現金。事件曝光後，李男被判處有期徒刑5月，可上訴。

根據判決書，李男懷疑妻子跟阿和搞外遇，委託徵信社調查。李男2016年4月底獲報妻子與阿和進入摩鐵，趕緊與郭姓、王姓徵信社人員會合埋伏，一見到妻子與阿和開著車從車庫駛出，一群人便直接肉體擋車將2人攔下，強行進入摩鐵內蒐證。

而後一行人將阿和強押到台中一處工寮，先由郭姓徵信社人員喝令阿和下跪，接著2名徵信社人員出手毆打阿和，李男則要求阿和賠償500萬元，一聽阿和不願意，又放任徵信社人員接續毆打，導致阿和受有左頸部、胸部、背部、左肘鈍挫傷、上胸部及雙膝擦挫傷等傷害。

阿和不堪輪番狂毆，只好同意賠償李男300萬元，簽下4張面額分別為40、50、100萬元的本票，總額共290萬元，並提領8萬元現金交給李男才重獲自由；李男事後吃上官司，被判處有期徒刑5月，得易科罰金，至於290萬元的本票及8萬元現金皆被沒收，全案仍可上訴。

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關鍵字：外遇,摩鐵,小王,工寮

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