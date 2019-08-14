「民雄老大人動動班」成果發表　中正大學、議員林淑完捐贈書包及制服

▲▼「民雄老大人動動班-揹起書包，憶童上學趣」成果發表。（圖／記者翁伊森翻攝，下同。）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣連續12年老化人口比率冠居全臺，民雄鄉衛生所為了延緩老人家失能，成立「老大人動動班」，提出「要活就要動」口號，每週透過固定的課程活動，結合社區資源，營造健康老化生活圈，透過每週固定運動增加肌力和協調力集結社區長輩，讓「老大人動動班」學員享受樂活和逆齡的樂趣，縣長翁章梁和民雄鄉長何嘉恒、縣議員林淑完等14日親自為這群學生配戴書包憶童年。

▲▼縣長翁章梁(圖右)致贈感謝旗給中正大學。

「動動班」的老大人開心地說「阮好像又回到青春少年時」、「老了就要出來動一動、不然腦筋會退化」。在「動動班」的老人家玩彈力帶、彈力球，透過運動、認知、懷舊、唱歌等課程，享受「逆齡、樂活」真義，「延緩失能」不是口號，而是每天都必須實踐的行動。

▲▼縣長翁章梁(圖右)致贈感謝旗給縣議員林淑完，感謝捐贈制服、書包給社區長輩。

翁章梁引用統計數據指出，國人平均壽命約80歲，其中活到71歲的身體狀況是健康的，意即有9年時間處在不健康狀態，這9年當中，有5-6年是需要被照顧的，如果要活的健康，擁有自理能力，不需要依靠別人，快樂的生活，就必須靠「飲食」和「運動」，因此，動動班其實就是健康班，這是縣府推行不老運動非常重要的一環。

▲▼「民雄老大人動動班-揹起書包，憶童上學趣」成果發表。

國立中正大學也在這次活動中展現學校與社區合作的誠意，慷慨捐贈動動班書包及T恤，林淑完更是大力贊助。

受邀的郝副校長鳳鳴說，政府鼓勵大學實踐社會責任，中正大學有這個機會與衛生所合作，讓來到「動動班」上課的老學生實現延緩失能，肯定樂齡學習意義，這是學界與地方合作的最好範例，期盼未來還可以跟各鄉鎮推動延緩失能的單位合作，讓嘉義縣的老人家都能「動次動次」、動起來。

衛生局長祝年豐表示，民雄鄉衛生所推動「老大人動動班」相當用心，開班之初許多老人家害羞或不好意思參加，在同仁和志工透過親訪等方式，慢慢得到老大人及家屬信任後，才勇於加入動動班，展現自信，目前參加人數已超出人數上限，經常處於「爆班」狀態；他呼籲大家重視運動及社會參與，可以預防延緩失智症及其它慢性疾病，讓老大人活力健康不失能。