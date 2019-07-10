心理師遭無預警解雇　 大學版「永不妥協」中正大學確認解僱違法





▲林盈慧於2015年遭學校無預警解雇，爾後林盈慧提起確認僱傭關係訴訟，近日台灣高等法院嘉義分院宣判林盈慧民事勝訴定讞。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

高教工會今（10日）指出，長期任職於國立中正大學輔導中心的心理師林盈慧，曾因考取博士班卻不被主管許可進修， 2015年因請假爭議遭學校無預警解雇，林盈慧近日提起確認僱傭關係訴訟，並正面因應學校浮濫的刑事告訴與行政檢舉，至今終獲「四連勝」，中正大學則全數敗訴。



高教工會表示，近日台灣高等法院嘉義分院宣判林姓心理師民事勝訴定讞，終於促成林盈慧在本週恢復原職，中正大學並應發給違法解雇期間（104年至106年）的薪水。

林盈慧今也現身指出，自己在2012年為了進修輔導與諮商研究所博士班，遭中心主管反對，在請假上屢屢刁難，最後遭校方以「未獲核准即前往進修」、「請假名義（特休假或病假）與進修不符」、「中午至校外帶領自殺防治團體構成兼職但未獲核准」、「未經請假擅離崗位」等為理由，無預警告知決定應受「懲戒性解雇」解雇。

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▲律師蘇慶良說明，依勞動基準法規定，雇主並不可隨意解雇員工，若解雇未合乎「解雇的最後手段性」，被解雇勞工都可尋求訴訟救濟，最後不但能恢復原職，也可領回違法解雇期間的薪給。（圖／高教工會提供）

林盈慧說明，爾後她向嘉義縣政府提出勞資爭議調解申請，主張該懲戒性解雇顯然違法，中正大學卻毫不退讓，導致調解不成立，一直到了2017年7月終獲嘉義地院勝訴判決，認定中正大學解雇確屬違法。



林盈慧氣憤指出，儘管中正大學遭嘉義地方法院判決「敗訴」後，非但不自省認錯，始終抗拒讓心理師恢復原職，而且還採取了各種惡意霸凌的手段，更向地檢署濫訴提告林盈慧涉及「詐欺」、「使公務員登載不實」之刑事犯罪控訴。直到今年6月20日，台灣高等法院嘉義分院終於宣判民事訴訟定讞，確認中正大學該解雇違法，不得上訴，才中斷了中正大學逼迫林盈慧放棄恢復原職的惡意企圖。

▲中正大學政治系副教授陳尚志，以及中正大學的畢業生陳政隆（社福系）、江蘊生（法律系）出席聲援 。（圖／高教工會提供）



協助代理該案民事訴訟的律師蘇慶良也說明，依勞動基準法規定，雇主並不可隨意解雇員工，若解雇未合乎「解雇的最後手段性」，被解雇勞工都可尋求訴訟救濟，最後不但能恢復原職，也可領回違法解雇期間的薪給。



除此之外，高教工會理事、中正大學政治系副教授陳尚志，以及兩位中正大學的畢業生陳政隆（社福系）、江蘊生（法律系）也出席代表聲援，說明林盈慧歷來在教學輔導工作上的成果，並闡述此案勝訴恢復原職的正面意義。



高教工會呼籲，教職員是大學最重要的資產，學校應尊重勞權並鼓勵進修，營造更友善的工作環境，勿做社會上的負面示範，該案值得各大學校院認真省思，推行勞動權益教育，促使不再有任何一個類似案例，在職司追求學術真理的大學校園中發生。