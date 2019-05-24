銀髮消費正當紅　中正高齡研究中心推「銀髮消費合作社」

▲▼中正大學高齡跨域創新研究中心協助籌設「有限責任臺灣青銀聯盟銀髮生活消費合作社」，嚴選高品質且價格實惠的產品，供民眾選購。（圖／翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡社會帶來銀髮消費浪潮，銀髮族及家屬也成為購買新主力。隨著高齡生活產品與服務經濟愈來愈夯，國立中正大學高齡跨域創新研究中心協助籌設「有限責任臺灣青銀聯盟銀髮生活消費合作社」，嚴選高品質且價格實惠的產品，為老人的消費服務作嚴格把關。



高齡跨域創新研究中心24日辦理「臺灣青銀聯盟銀髮生活消費合作社宣導講習課程」，邀請內政部林鈺聆視察與臺灣合作事業發展基金會錢金瑞執行長講習，強調合作社的價值在於社員之間的團結與相互協力，而合作社的經營成功條件，藉由共榮共享的組織、平等互助運作，凝聚群體社員的共識，帶給社員更好的經濟利益與生活改善。



中正大學副校長郝鳳鳴表示，「有限責任臺灣青銀聯盟銀髮生活消費合作社」以共同開發、聯合購買銀髮生活產品與服務為營運宗旨，嚴選符合健康、安全、環保、體貼高齡的產品，並以合理的價格提供給高齡消費者，除此之外，規劃推展自助互助的合作教育課程，傳授社員消費知識，建立公平交易及正確消費理念。

該合作社營運初期的產品先由同屬高齡中心所孕育的事業體「中正高齡社會企業股份有限公司」協助提供，期能推動社員之優質互助、優質消費、優質生活。

本場活動獨家限定合作社的健康有機午餐，以高齡研究基地與顧問吳永培博士合作的鶴齡米、校內苗圃自栽無毒新鮮健康蔬菜，交給嘉義在地「葫蘆．蘋果．貓 大齡食堂」平均七十多歲的阿公阿嬤們細心烹煮，各自獻出拿手菜來製作便當，會場更提供有機豆花等茶點，號召許多充滿活力的高齡長者協助現場發放，讓與會者能親身體驗健康安全又美味的產品。

未來高齡者能更便利的獲得優質友善服務，購買輔具、有機蔬果、保健食品等生活所需，以及參與多元的健康促進與消費課程，合作社期望成為高齡者的生活幫手、社區與家庭信賴的健康照顧夥伴，永續實現對高齡者的社會關懷、促進銀髮與高齡者健康活躍的生活，讓臺灣成功邁向青銀共榮、活躍老化、尊嚴生活的高齡社會。