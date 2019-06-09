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別再相信「只要努力一定會成功」　葉丙成：成功還需謙卑與珍惜機會

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▲▼翻轉教育重要推手，台大電機系教授葉丙成來到中正大學給予畢業生祝福與勉勵，他更呼籲學生，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話。（圖／中正大學提供）

▲台大電機系教授葉丙成到中正大學給予畢業生祝福與勉勵，他呼籲學生，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

中正大學畢業典禮，近3千名學生畢業，不但首度由境外學生擔任畢業生致詞代表，更請來了台大電機系教授葉丙成到場，他在致詞時勉勵學生，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話，葉丙成認為，這句話容易讓學生誤以為成功只需要靠「自己」努力，事實上努力只是為了得到別人賞識的門票，要成功除了努力，還需要謙卑與珍惜每次機會

台灣大學電機工程系教授葉丙成在台上致詞時提到「記住發光的自己，保有少年的超能力，只要好奇跟夢想不被封印，你就是全世界最獨特的自己。」他也說到，好奇心跟夢想是年輕人非常珍貴的能力，同時是未來面對這個世界非常重要的能力。

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葉丙成鼓勵大家擁有「我可以改變世界的」的信心，他舉例彰化火車站成為全國最友善移工的車站，幕後推手是一群小學生，「如果小學生都可以有信心為這個世界做改變，你們比他們年紀更大、能力更強，我相信你們一定能夠為身邊世界做出更好的改變。」

此外，葉丙成表示，台灣人從小習慣把人生重要決定交給父母，包括科系、工作，但他叮嚀同學在這個畢業的時刻，請自己負責任做決定，人生的好壞都是要自己承擔。他更呼籲，不要再相信「只要努力一定會成功」這句話，葉丙成認為，這句話容易讓學生誤以為成功只需要靠「自己」努力，事實上努力只是為了得到別人賞識的門票，要成功除了努力，還需要謙卑與珍惜每次機會。葉丙成期許畢業生都能找到屬於自己的成功定義，並且將成功的定義賦予利他的成分，才能有更多力量堅持下去

▲▼中正大學招收的第一位寮國（前排中）、聖文森學生（前排右一）在今年畢業，而在新港國中教英語的貝里斯籍馬艾倫（前排左一）今日也穿著碩士袍出席典禮。（圖／中正大學提供）

中正大學招收的第一位寮國（前排中）、聖文森學生（前排右一）在今年畢業，而在新港國中教英語的貝里斯籍馬艾倫（前排左一）也穿著碩士袍出席畢業典禮。（圖／中正大學提供）

今年中正大學預計學士、碩博士班共2975位學生畢業，包含124位境外生。境外生畢業致詞代表、傳播系馬來西亞僑生劉絲貽說「來到台灣，來到中正，我們學到的不僅僅是學業上的，最重要的是我們的成長。」無論是外籍生、港澳僑生，離家來到人生地不熟的台灣，努力適應與融入在地，歷經多少次挫折與不順遂，也曾對來台求學的初衷感到困惑，但都堅持完成學業，而能在異地與在場畢業生相遇更是一種緣分。

▲▼中正大學畢業典禮今日登場，除學士、碩博士班共2975位學生畢業，也包含124位境外生。典禮場外，一群來自馬來西亞和印尼的學生興奮拿起自家國旗合影留念，大喊：「我們畢業了！謝謝台灣！」。（圖／中正大學提供）

中正大學今年有124位境外生畢業，他們在場外興奮拿起自家國旗合影留念，大喊：「我們畢業了！謝謝台灣」。（圖／中正大學提供）

中正大學表示，在124位畢業的境外生中，除了東南亞國家，還有來自貝里斯、宏都拉斯、史瓦帝尼等中美洲、非洲學生。其中，中正大學招收的第一位寮國、聖文森學生也在今年畢業，今日特地穿著碩士袍出席典禮。而來自貝里斯籍的馬艾倫，日前獲新港國中校長親自邀請到校進行英語教學，活潑有趣的互動教學方式深受學生喜愛。

中正大學校長馮展華表示，創校三十而立，近年來，中正努力將英語教育落實到各系所課程，而外籍生人數更逐漸攀升至五百多位，也鼓勵同學畢業後在各領域有所發展，打開中正國際知名度。

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關鍵字：葉丙成,中正大學,努力一定會成功,謙卑

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