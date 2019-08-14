桃園「薑母島」偶像劇爆紅　趙正宇打造觀光亮點

▲桃園「薑母島」偶像劇爆紅，趙正宇和地方相關單位共同打造觀光亮點。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

力拚桃園在地觀光，立委趙正宇和相關單位及業者，共同跟上「石門水庫藍色公路觀光」風潮；近年來，陸續為石門水庫周邊地區，爭取到包括薑母島、阿姆坪生態園區、羅浮溫泉、石門活魚節等發展計劃。其中最引人注目的因偶像劇而爆紅的「薑母島」，促成中央和地方的合作，讓遊客享受到優美的湖光山色。

▲「薑母島」因屬水源保護區，過去開發受限。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇表示：石門水庫藍色公路沿線觀光資源豐富，包含薑母島、阿姆坪生態園區、龍珠灣、新溪口吊橋等景點，其中最引人注目的當屬因偶像劇而爆紅的「薑母島」。由於「過去薑母島因屬水源保護區，開發受限，經過協調之後，促成中央和地方的合作，打造Z字型的環湖步道，讓遊客都能享受到優美的湖光山色。」

▲搭船艇現場實地勘查薑母島。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇於13日邀集交通部觀光局、經濟部水利署北區水資源局、桃園市政府觀光旅遊局、大溪區公所等單位，共同考察石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，並跟上「石門水庫藍色公路觀光」的風潮，現場實地勘查薑母島等觀光景點、討論，提升石門水庫的整體觀光配套措施。

▲桃園「薑母島」偶像劇爆紅，趙正宇和地方相關單位共同打造觀光亮點。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇說，目前薑母島上設有許願橋、許願池等景點，也請相關單位研議，在不影響生態環境前提下，於水上棧道旁新植植栽，並修建島上衛生設備等環境整理，在取得當地居民同意的前提之下，增設如牌樓、涼亭、彩繪牆面等供遊客拍照、打卡的設施，為薑母島增添新風貌。

而為了強化石門水庫藍色公路基本服務品質，趙正宇及各單位當場協調，先由今年交通部觀光局補助經典小鎮漫遊的大溪地區優先辦理50萬元施作費用，以改善碼頭設備，增加遊客上下船之安全性

趙正宇表示：近年來石門水庫觀光旅遊一年比一年更精彩、更好玩，未來仍會持續推動更多的觀光亮點，藉此提升桃園的觀光發展、帶動大溪、復興觀光經濟成長。