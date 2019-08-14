桃市消防局連續2年　榮獲公共工程「金品獎」

▲消防局長謝呂泉（右）接受市長鄭文燦親頒「金品獎」獎座(圖／消防局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

每一棟公共工程建築，都是城市的重要景觀與故事。桃園市消防局今年以自辦「永安分隊遷建工程」及新建工程處代辦「巴陵綜合行政中心」，雙雙獲得「金品獎」建築類第三級優等殊榮；而負責設計監造的劉漢卿建築師事務所、施工廠商順業營造及嘉崴營造股等工程團隊亦獲同等殊榮。

▲「2019年桃園市政府公共工程金品獎頒獎」。(圖／市府提供)

消防局14日表示，桃園市政府13日舉辦第三屆「公共工程金品獎」頒獎，該局繼去年「坪頂分隊遷建工程」後再次榮獲「金品獎」肯定，消防局長謝呂泉表示，消防廳舍有別於一般辦公廳舍，是災害發生時的救災駐地，強化消防廳舍結構安全更顯重要，亦是提供優質服務品質的重要空間。

▲「2019年桃園市政府公共工程金品獎頒獎」。(圖／市府提供)

謝呂泉說，消防局非工程專業機關，連續2年獲得工程「金品獎」優等，除秉持一步一腳印，每週定期參與工務會議，擔任溝通橋樑及管制進度，同時成立局工程督導小組及延聘工程界各專業領域專家擔任工程顧問，遇有施工困境即能適時協助排除，以提昇施工效率。

另「巴陵綜合行政中心新建工程」位於復興區後山，地處偏遠施工不易，該局雖為洽辦機關，仍定期參與工務會議，協助解決五大管線及整合6個參建單位，相當不易。

桃園市工務局指出，市府於2017年起開辦公共工程金品獎評選，今年邁入第三屆，包括土木工程、水利工程、建築工程及設施工程等四大類獎項，共有32件工程參選、其中18件工程得獎。公共工程金品獎著重創新性、挑戰性及周延性，參選工程必須兼具設計創新、工程嚴謹、人本友善、循環經濟、流程管理、質感及美感等多元要素，才能獲得評審青睞。

▲新建工程處代辦「巴陵綜合行政中心」獲得「金品獎」。(圖／消防局提供)



桃園升格後，市府積極推動如桃園市立圖書總館、桃園市立美術館、桃園會展中心、亞洲·矽谷創新研發中心、北景雲計畫、客家亮點建設等公共工程，打造桃園的地標，並建立三級標準化工程管理制度，包括第一級的施工廠商「工程品質管制」、第二級的主辦機關「工程施工督導及品保執行」、第三級的市府「工程施工查核」，持續提升各項公共工程品質，帶動桃園的發展。