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上海迪士尼「雙標」事件延燒　中消協挺學生官媒四問：憑什麼？

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▲▼上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海迪士尼樂園。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海迪士尼因被指在禁帶食物、翻包檢查規定上「雙重標準」，今年初被大陸一位女大生告上法庭。近日在園方回應後，卻挑起民族情緒，成為全國矚目的話題，目前不只央視連續幾天做探訪報導，同為官媒的《人民網》也嚴正對迪士尼提出連續四問，直言「雙標憑什麼？」

不只如此，由大陸國務院批准成立的「中國消費者協會」，也在今（14日）上午發布消息稱，支持大學生對上海迪士尼訴訟。顯示官方對該事件的嚴肅態度。

▲▼大陸網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

▲大陸網站整理上海迪士尼雙重標準事件。（圖／取自微博）

據了解，整起事件起於今年1月，上海華東政法大學的女大學生小月（化名）前往上海迪士尼遊玩，在準備入園時，被工作人員強制翻包檢查，並要求把裡面的零食丟棄。小月不同意，工作人員就叫她當場吃掉，或者寄存起來，雙方發生口角。

小月報警未果後，和同學一起做了社會調查，發現多數人認為上海迪士尼的相關規定目的是「提高園內餐飲業的創收，侵害了消費者的合法權益」。因此於3月份將樂園告上法院 ，要求確認相關條款無效，目前，此案尚在審理中。

對此事件，上海迪士尼近日表示，關於外帶食品與飲料的規定，與中國的大部分主題樂園及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。

▲▼ 上海迪士尼搜包。（圖／翻攝自微博）

▲ 上海迪士尼入園搜包檢查。（圖／翻攝自微博）

不過，中共官媒人民網昨（13日）晚發文指出，經查美國和法國三家迪士尼樂園並沒有禁止消費者攜帶食物進園，認為「憑什麼歐美地區可以帶食物，亞洲就不讓帶？」並質疑翻包檢查行為屬執法部門權責，上海迪士尼此舉是否合法。

文章一連提出四問，包括「憑什麼搞『雙標』， 歐美帶得亞洲就帶不得？」「憑什麼強制翻包，遊客隱私權如何保障？」「禁帶食物是為園區衛生？園區出售的飲食就沒氣味？」「誰來糾正迪士尼的『雙標』行為？誰來保障消費者權益？」

▲▼上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

▲大陸媒體認為迪士尼消費昂貴。圖為迪士尼門票。（圖／記者謝璩安攝）

文章更舉例，迪士尼在其他五家採取兒童年齡為標準制定的門票優惠政策，唯獨上海採取身高標準，導致去年一位家長，帶10歲女兒到上海迪士尼遊玩時認為不合哩，也將迪士尼告上法庭。認為「這是赤裸裸的歧視。」

中國消費者協會專家委員會律師邱寶昌進一步表示，上海迪士尼引用的所謂國際慣例只是引用了對這企業有利的，而對消費者有利的沒了。他認為，選擇性的引用，這並不是國際慣例。

大陸央視也在報導中稱，迪士尼園內食品價格、寄存櫃費用高昂，幾乎是外面的5到10倍，遊客們到上海迪士尼遊玩一天人均花費超過700元人民幣，成為民眾「積怨已久」、攜帶時物入園的原因。有網友稱，「如果是動物園還可以接受，畢竟不能亂胃，但迪士尼不給帶沒道理阿」、「明顯歧視中國人」或是「這麼多樂園好去，以後迪士尼就別去了唄。」

►►►入園零食要丟掉！法律系女大生一招反擊「上海迪士尼」...帥氣舉動網讚爆

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關鍵字：上海迪士尼,搜包,翻包檢查,法律系,禁帶零食,中消協,人民網,官媒

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