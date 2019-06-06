司法正義淪為鄉愿？李茂生：保護弱勢而懷疑擁權者

▲ 李茂生批評司法風氣竟淪為鄉愿，為保護弱勢而懷疑擁權者。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台大法律系教授李茂生在臉書上刊登其為作家陳昭如新書《無罪的罪人》所撰寫的推薦文，文中提到，80年代的司法表現出對社會下階層人士的輕蔑，但現在取而代之的，則是對於弱勢者的保護與對於擁有權勢者的懷疑。在正義之名下，刑事訴訟的原則已經極度地卑微。

《無罪的罪人》一書提到某件智障女童性侵冤案是如何鑄成的，包含社會上對「狼師」的先入為主標籤思想，學校性別平等委員會調查報告的錯誤記載內容、警詢筆錄中的誘導訊問、未審先判的精神科醫師鑑定報告，更嚴重的是，無視證據瑕疵而直接採用的檢察官與法官。因此本書塑造出無罪卻被定罪的無辜「許老師」。

李茂生教授在臉書中一開始就提到，「任何法律人只要看過這本書第一個感覺應該是不舒服」。他提到了本書案例中諸多不合理的錯誤，以及不符合刑事訴訟精神的偵審過程；最後在社會上先入為主的「狼師想像」，造成了此等冤案，「如果不留意的話，很有可能會在誘導、以訛傳訛的情況下，由眾人創造出被害人的記憶，並架構出一個非常寫實的犯罪事實」。

另外李茂生也提到了司法風氣的轉變。他說，80年代發生的蘇建和三死囚案，當時反映出「司法對於社會下階層人士的輕蔑」，如今，這種趨勢已經不復存在。不過，取而代之的，則是對於弱勢者的保護與對於擁有權勢者的懷疑。本案的當事人就是符合了這個趨勢。為了防衛社會監視社會下階層人士，與為保護弱勢懷疑擁有權勢者，這都是正義的表現，但在正義之名下，刑訴的原則是極度地卑微。社會上鄉愿的風氣，影響到法官的判斷，忽視了刑事訴訟最基本的原理、原則，最後法官為了不要被貼上「恐龍法官」的標籤，昧著良心，作出有罪的判決。

