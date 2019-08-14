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入園零食要丟掉！法律系女大生一招反擊「上海迪士尼」...帥氣舉動網讚爆

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▲▼上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海迪士尼因禁止攜帶食物，且入園前要翻包檢查，今年年初被一位法律系大學生告上法庭，認為其侵犯消費者合法權益。對此，上海迪士尼近日表示，關於外帶食品與飲料的規定，與中國的大部分主題樂園及迪士尼在亞洲的其他目的地一致。

綜合陸媒報導，上海華東政法大學的女大學生小月（化名），今年1月前往上海迪士尼遊玩，在準備入園時，被工作人員強制翻包檢查，並要求把裡面的零食丟棄。小月不同意，工作人員就叫她當場吃掉，或者寄存起來，雙方發生口角。

小月隨後報警，並撥打投訴熱線，「他們告訴我，禁止攜帶食物這個規定是迪士尼樂園規定的，符合法律規定。」法律系出身的她聽到後，和同學一起做了社會調查，發現多數人認為上海迪士尼的相關規定目的是「提高園內餐飲業的創收，侵害了消費者的合法權益」。

小月於3月份將樂園告上法院 ，要求確認相關條款無效，並索賠她46.3元人民幣的零食花費。浦東法院以「服務合同糾紛」為案由立案，今年4月23日第一次開庭，目前，此案尚在審理中。

▲▼ 上海迪士尼搜包。（圖／翻攝自微博）

▲樂園內的餐飲價格高昂，一瓶可樂就要20元人民幣，折合新台幣約89元。（圖／翻攝自微博）

報導指出，上海迪士尼自2017年11月15日起，就對入園遊客須知進行了調整，規定「不得攜帶食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料入園」，這與過去允許攜帶原始包裝、密封的、未開封的及不需任何加工或處理即可享用的食品相去甚遠。

上海迪士尼8月11日對此事作出回應稱，「關於外帶食品與飲料的規定，與中國的大部分主題樂園以及迪士尼在亞洲的其他目的地一致；如果遊客自己攜帶食品或飲料，可以在樂園外的休息區域享用。」此前樂園亦曾在庭審中辯稱，並沒有強制消費者在園內就餐，消費者可以出園就餐後再返回園內，其自主選擇權沒有被限制。

▲▼上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海迪士尼是全亞洲最大的迪士尼樂園。（圖／記者謝璩安攝）

但小月的指導律師、上海市志君律師事務所律師袁麗指出，「出園就餐」同樣有損消費者的權利，由於樂園面積很大，遊玩專案較多，等到就餐時間，遊客距離入口處已經十分遙遠，此時遊客若想外出就餐，必須原路返回至入口區域，用餐結束重新排隊進入迪士尼樂園。

袁麗認為，這是變相迫使消費者在遊玩時間與出園就餐之間作出選擇：消費者若不願浪費遊玩時間，就只能選擇園內價格高昂的食物；若消費者選擇出園就餐，就會嚴重浪費遊玩時間。

▲▼ 上海迪士尼搜包。（圖／翻攝自微博）

▲ 入園第一關就是搜包，看是否有攜帶食物。（圖／翻攝自微博）

除了不能帶食品入園，樂園強制搜包的要求也讓小月感到不滿。當搜包工作人員被問到「是否有權利搜包」時，他們稱「這是樂園規定」。事實上，除食物飲料不能帶入園，還有網友稱，上回帶一個漂亮的玻璃水瓶，工作人員稱要嘛扔掉、要嘛得寄存，但寄存費用不低一天就要80元人民幣。

對於「非法搜包」，分析指出，機場「民航法、反恐怖主義法授權，安檢員也不能主動打開箱包抄檢，而迪士尼為杜絶外帶食物，公然對遊客的箱包實施搜查，「搜查」只能由司法機關按法定程式實施，迪士尼方面無此權力。

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關鍵字：上海迪士尼,搜包,翻包檢查,法律系,禁帶零食

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