個申電機、資工、法律等系超篩7成2　招聯會：學生確實選擇適性校系





▲面對通過第一階段考生數超量，台大牙醫學系系主任郭彥彬（圖左）表示，熱門頂尖系所已做好因應措施。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果今（27日）公告，大學招生委員會聯合會表示，今年報名人數創5年新高，有90,893人報名，總報名人次是496,656人次，比去年多95,778人次，共有71,450人通過第一階段篩選，通過篩選的有188,297人次，較去年通過的多10,979人次。



招聯會進一步分析，篩選人數增加，可能與大學甄選入學採計學測科目調降為５選４上路第一年，學生可以就自己較強的科目選填志願，參加甄試意願提高有關，往年五科必考，學測單科不得為零分，學生得花時間去讀比較不擅長的學科，例如傳統社會組考生要準備自然科、自然組準備社會科，但是，今年類似情形改善了，學生的確去選擇比較適性的校系。

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▲108-107實際通過篩選人數與預計通過篩選人數相差倍數排名。（圖／招聯會提供）



招聯會指出，108年同分參酌後增加甄試人數（超篩）的分佈比較不均，全部2,092個招生招系組中，有71個系組增額達到原訂人數的50%以上，有些校系增額幅度很大，特別集中在醫學系、牙醫系，以及管理財經系組，幾所學校的電機系也有較大的增額，光是醫學類、電機、資工、法律、財金科系超篩的人次，就佔了7成2。



台大牙醫學系系主任郭彥彬表示，今年報名人數增加，台大牙醫也準備好了二階篩選的工作，台大牙醫系重視學生的實作能力，透過第二階段可以挑選具實作能力的學生。

陽明大學醫學系主任凌憬峯也說，今年醫學系超篩狀況是往年的三倍，但陽明醫學系有足夠的能力進行二階甄試，增加口試的組別人數，每一名學生有至少經過9位老師評分，而甄試的時間沒有縮水，跟往年一模一樣。

而教育部同時也承諾各校系如因人數大幅增加致甄試經費發生困難，將給予補助，至於五選四上路後，包括繁星推薦超篩與缺額情況，以及個人申請一階增額較多，對於申請入學整體的利弊，招聯會也將在整個作業完成，錄取放榜之後做整體評估。

