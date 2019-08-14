一架C130、一架A340　泰國空軍計畫包機撤離滯港國民

▲ 目前仍有大批遊客職ˋ留在香港機場。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

香港機場從12日起發生大規模抗爭，導致航班連續2天無法正常運作。對此，泰國皇家空軍發言人透露，泰國政府正安排一架C130運輸機及一架A340空中巴士，準備在周末以前飛往香港，將滯留的的泰國國民撤離。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）及《香港經濟日報》報導，泰國皇家空軍發言人提到，空軍正在持續關注抗議行動的最新情況，準備好2架飛機打算展開「撤僑計畫」，儘管相關人員已經待命，不過現在最大的疑問就是「飛機能否降落在香港機場上」。

泰國皇家警察總長裁津達（Chakthip Chaijinda）提到，他們已經指示移民署、旅遊警察局及多個泰國機場，一同協助加快追踪和協助泰國公民返國。

總理巴育（Prayut Chan-o-cha）也回應，他已經要求交通部訂定相關措施來協助國民，另外，泰國駐港總領事館每天也都在評估情況，規劃航空路線。他也向還待在香港的泰國國民呼籲，盡量避開示威活動的地區，

開泰銀行研究中心（Kasikorn Research Centre）則表示，這次的抗議活動估計會影響3萬名計畫遊泰的香港旅客；如果香港機場持續關閉一周的時間，那麼將會導致泰國損失約14億泰銖（約新台幣14.2億元）。