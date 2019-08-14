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譴責示威者圍毆環時記者！陸國務院港澳辦：突破法律、道德、人性底線

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▲▼香港警員被毆曾拔手槍，《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01）

▲《環時》記者被示威者綁手 。（圖／香港01）

記者邱茀濱／綜合報導

中國官媒《環球時報》記者付國豪於13日晚間，在香港機場雙手遭示威人士綁在行李車上，並遭到痛打。 對此，中國國務院港澳辦發言人徐露穎14日指出，香港激進暴力分子連日來完全突破了法律、道德、人性的底線，「我們堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。」

▲國新辦記者會談香港局勢，港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎出席。（圖／記者曾俊豪攝）

▲徐露穎。（圖／記者曾俊豪攝）

針對「部分暴徒圍毆內地（中國大陸）記者和遊客」的行徑，徐露穎表示「極大憤慨和強烈譴責，並支持香港警方依法拘捕涉事暴徒，同時向受傷的市民和香港警員表示深切慰問。」

徐露穎稱，「在機場非法集會的部分激進暴力分子，13日20時許先是非法禁錮了持因私往來港澳通行證到香港機場送人的深圳居民徐某，用所帶將他綁上，用鐳射槍照射眼睛並虐打，致其昏迷，在救護人員到場後，又百般阻撓救助，最後警方用近4個小時才將徐某解救。」

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲813機場衝突。（圖／路透社，下同）

她又提到，部分激進暴力分子期間還圍毆一名警員，並搶奪其警棍；14日凌晨時分，又以懷疑《環球時報》記者付某假扮記者為名，將其雙手捆綁並圍毆，致使付多處受傷，「我們對這種近乎恐怖主義的行徑表示最強烈的譴責，並向受傷的內地同胞和香港警員表示深切慰問。」

最後，徐露穎強調，「部分激進暴力分子對兩名內地居民實施了嚴重的人身傷害行為，他們在眾目睽睽之下公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而栗；他們的行為是對法治的極端蔑視，嚴重地損害了香港的國際形象，嚴重傷害了廣大內地同胞的情感。我們堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。」

▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,港澳辦,徐露穎,粵港澳要聞,香港機場,付國豪,環時記者被打

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