影射蘇貞昌「抹胸摸臀」！鐵桿韓粉遭刑事局約談：我很不服氣

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著2020總統大選接近、網路假消息滿天飛！臉書一名陳姓網友在7月底公然貼出一則汙衊行政院長蘇貞昌的假消息：「還真是奇怪，這個“光頭蘇”一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！」「這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？是誰呢？」「這個光頭佬雙手還一直在揩油！哎！言行不一的爛傢伙！」藉此影射蘇貞昌言行不一，刑事局上月底接獲民眾報案檢舉。

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局局偵二大隊表示：今年7月31日值日時，透過偵防中心呈轉刑事局局長信箱民眾檢舉案件，偵二大隊第一隊依規定受理後，於7日通知陳姓網友到案說明；至於這起假消息散播是否違反社維法，刑事局強調，絕對會依法查處，無特定立場。這起假消息誣衊行政院長案件，警方訊後將移管轄地北市政府警察局接續辦理。

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出涉嫌造謠的陳姓民眾應該是深藍鐵粉，陳民自己在臉書寫下自介：「大陳義胞第二代，爺奶1955年金鋼計劃撤退遷徙來台，感謝兩蔣恩澤身為中國人死為中國魂！捍衛中華民族，拒絕接受臺獨」，政治立場相當鮮明。

陳姓民眾透過臉書喊冤、他指出7月30日晚上，剛好看到蘇貞昌受訪，談到韓先生個人形象，指涉韓江湖味，酒味，當下他直覺民進黨的相關人員才真正是在常跑酒店的咖，有何顏面去批評韓先生？

陳姓民眾認為，一個堂堂中華民國行政院院長，不思國政如何興利除弊，卻整天一直把心思放在如何防堵韓先生參選總統，有如是蔡政府競選總統的總幹事。他透過臉書表示，今天到刑事局製作筆錄，已跟警方說明清楚自己本意，但一個老百姓只是陳述兩個事實案件，卻要被政府利用公家資源來安置莫需有的罪名，「我很不服氣。」

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