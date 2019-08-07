　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影射蘇貞昌「抹胸摸臀」！鐵桿韓粉遭刑事局約談：我很不服氣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著2020總統大選接近、網路假消息滿天飛！臉書一名陳姓網友在7月底公然貼出一則汙衊行政院長蘇貞昌的假消息：「還真是奇怪，這個“光頭蘇”一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！」「這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？是誰呢？」「這個光頭佬雙手還一直在揩油！哎！言行不一的爛傢伙！」藉此影射蘇貞昌言行不一，刑事局上月底接獲民眾報案檢舉。

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局局偵二大隊表示：今年7月31日值日時，透過偵防中心呈轉刑事局局長信箱民眾檢舉案件，偵二大隊第一隊依規定受理後，於7日通知陳姓網友到案說明；至於這起假消息散播是否違反社維法，刑事局強調，絕對會依法查處，無特定立場。這起假消息誣衊行政院長案件，警方訊後將移管轄地北市政府警察局接續辦理。

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓網友涉嫌在臉書影射蘇貞昌摸臀楷油，7日遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出涉嫌造謠的陳姓民眾應該是深藍鐵粉，陳民自己在臉書寫下自介：「大陳義胞第二代，爺奶1955年金鋼計劃撤退遷徙來台，感謝兩蔣恩澤身為中國人死為中國魂！捍衛中華民族，拒絕接受臺獨」，政治立場相當鮮明。

陳姓民眾透過臉書喊冤、他指出7月30日晚上，剛好看到蘇貞昌受訪，談到韓先生個人形象，指涉韓江湖味，酒味，當下他直覺民進黨的相關人員才真正是在常跑酒店的咖，有何顏面去批評韓先生？

陳姓民眾認為，一個堂堂中華民國行政院院長，不思國政如何興利除弊，卻整天一直把心思放在如何防堵韓先生參選總統，有如是蔡政府競選總統的總幹事。他透過臉書表示，今天到刑事局製作筆錄，已跟警方說明清楚自己本意，但一個老百姓只是陳述兩個事實案件，卻要被政府利用公家資源來安置莫需有的罪名，「我很不服氣。」

【其他新聞】

影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片　警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

誆稱費玉清澳洲演唱會　揪打工團兩周騙上百本護照

蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！　遭移花接木成不尊重殉職勇警

ET快訊
快訊／利奇馬颱風還在路上　北北基8日照常上班上課
15歲少年與阿姨爭吵！被罰跪浴缸3分鐘離奇溺斃
快訊／利奇馬海警發布！首波警戒區出爐「接近台灣時達最強巔峰」

關鍵字：刑事局,藍粉,蘇貞昌,摸臀,造謠,社維法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

反詐反毒「不瘋狂」！網紅團體KUSO劇力挺　辣妹熱舞+役男反串超吸睛

好害羞的尋「鳥」方式…警狂「親」附近店家　才找到傳說中的「牠」

好大膽！　光頭男土地公前1個月偷17次油香錢　

15歲少年與阿姨爭吵！情緒激動被罰跪浴缸「冷靜」　3分鐘後離奇溺斃

小一女遭噁舅公「脫褲衝刺」超過50次　下體長滿菜花母親氣炸！

營運長網愛好友嫩妻「我們很變態」　綠光夫悲嘆：最痛情人節

「小小海巡體驗營」超夯上萬人報名　海巡署急加場

為了約炮PO激戰片害女友崩潰　「東吳183天菜」下場出爐

影射蘇貞昌「抹胸摸臀」！鐵桿韓粉遭刑事局約談：我很不服氣

2歲男童「只穿尿布」開門逃家200公尺　路人公車站撿到奔警局

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

反詐反毒「不瘋狂」！網紅團體KUSO劇力挺　辣妹熱舞+役男反串超吸睛

好害羞的尋「鳥」方式…警狂「親」附近店家　才找到傳說中的「牠」

好大膽！　光頭男土地公前1個月偷17次油香錢　

15歲少年與阿姨爭吵！情緒激動被罰跪浴缸「冷靜」　3分鐘後離奇溺斃

小一女遭噁舅公「脫褲衝刺」超過50次　下體長滿菜花母親氣炸！

營運長網愛好友嫩妻「我們很變態」　綠光夫悲嘆：最痛情人節

「小小海巡體驗營」超夯上萬人報名　海巡署急加場

為了約炮PO激戰片害女友崩潰　「東吳183天菜」下場出爐

影射蘇貞昌「抹胸摸臀」！鐵桿韓粉遭刑事局約談：我很不服氣

2歲男童「只穿尿布」開門逃家200公尺　路人公車站撿到奔警局

受惠產品組合優化　群電第2季營收年增8%創新高

昆凌七夕「真情告白被吐槽」　周杰倫一看傻了：誰會翻譯

雁默／美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北者離世前圓夢：好幸福

麻吉弟弟合作孫生怒了！　Rap錄很久...製作人2次拜託：他年紀還停在18歲

法鬥從6樓高摔下「撞破汽車天窗」　奇蹟只受輕傷！

七夕情人夜氣氛讓人想壞壞... 事前事後「這些準備」保平安

不斷更新／富邦羅力對決統一亞力克　先發打序

SBL／第17季12月14日開幕　8月30日選秀

快訊／利奇馬颱風還在路上　北北基8日照常上班上課

社會熱門新聞

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3..

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

3歲女慘死噴槍下！生父「通聯紀..

酒店妹每月爽收包養費40萬　再..

183高壯天菜PO不雅片約炮　..

東吳183天菜PO前女友影片1..

情人節夜唱整晚　男大生恍神飄移..

宿舍傳出「咿咿啊啊」　名校女假..

高雄逆子討不到800元！推倒輪..

快訊／宜蘭頭城凌晨爆「殺妻血案..

92歲翁撞死闖紅燈兄妹！家屬崩..

如興營運長曖昧好友妻　大搞網愛..

更多熱門

相關新聞

七夕政績告白！蘇貞昌：守護這碗滷肉飯 不比摘星星容易...

行政院長蘇貞昌團隊超有創意，去年九合一大選時曾因為推出「政策撩妹金句」造成轟動，今年七夕也再度推出「政績告白語錄」。蘇貞昌向網友告白，「我不管做甚麼，都是全力以赴。」

陳其邁祝有情人終成眷屬！新婚租金最高補助5000元

颱風來勢洶洶！蘇貞昌下令召開前置情資研判會議「提高警戒」

柯文哲創黨　蘇貞昌：盼每個政黨都能為台灣對抗外敵

蘇貞昌批柯文哲：錯把別人的貪汙 講到現在蔡政府

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面