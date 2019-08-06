4歲女童幼兒園內溺水「昏迷指數剩3」　泳池違建竟躲稽查30年

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一間幼兒園6日上午驚傳溺水意外，一名4歲的薛姓女童突然在戲水池溺水，被救起時已經失去生命跡象，送往醫院後剩下昏迷指數3，目前仍未脫離險境。對此新北工務局、教育局查證後發現，該幼兒園的泳池是從戶外遊樂區改造的違建，疑似躲避稽查近30年，媽媽落淚向鏡頭說「沒想到才送來3天就出意外！」

這起意外發生在6日上午，事發當時女童正在上戲水課，全班共有15名學童下去遊玩，當時薛童被同學發現時已經漂浮在水面上動也不動，老師緊急將她救起並施以CPR急救，直到送醫後目前仍沒有辦法自主呼吸，只能在加護病房依靠儀器維持生命跡象。

▼新北市工務局查出出事的泳池屬於違建。（圖／東森新聞）



讓家長不能接受的是，幼兒園的泳池在執照上原本是平面戶外遊戲場，新北市工務局表示，到場勘察後發現幼兒園已經私自將遊戲場墊高成深約60公分的戲水池，明確屬於違建，將報請教育局後擇日拆除。新北教育局幼保科則表示，一般針對幼兒園的評鑑不包含泳池稽查，且該泳池建在室內，稽查人員不會逐間打開教室查看，期間教育局並沒有接獲檢舉。

女童母親接受媒體訪問時哽咽落淚，心痛地說女兒是早產兒，並且是家中的么女，因為知道這家幼兒園在林口當地成立了20多年之久且有口碑，才會在3天前將女兒送過來就讀，前一天還有接到通知要上戲水課，要求準備泳圈及泳衣，沒想到竟然就出了意外。

對此張姓園長則表示致歉說「發生這樣的事情，我們覺得很遺憾！」記者詢問戲水池違建問題時，園方竟還辯解說絕對沒有違建，強調「我們已經開了30年絕對合法！」至於孩童在醫院的醫療照顧，園方則表示會盡最大的努力。

▼女童媽媽心痛落淚。（圖／東森新聞）



▼園方負責人出面致歉 。（圖／東森新聞）

