《聯合早報》評香港局勢：北京直接介入是「最後的選項」

▲香港機場「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港政府修訂《逃犯條例》爆發的衝突已持續數週，甚至還有升級的可能。新加坡《聯合早報》14日發評論稱，香港是國際都會，也是全球金融中心，然而在中美關係陷入低谷之際，香港的問題國際化風險大增。「北京直接干預香港事務的外交代價難以確定，從大局著眼，相信這會是它最後的選項。」

評論提及，「三罷」及堵塞鐵路與癱瘓機場的不合作運動，令深受中美貿易戰影響的香港經濟雪上加霜，且香港上演的悲劇至今為止，還沒有看到任何良好結局的跡象。「香港是國際都會，也是全球金融中心。香港的問題，擺脫不了國際的視線。在中美關係陷入低谷之際，香港問題國際化的風險大為提高。」

雖然美國總統川普（Donald Trump）日前談香港示威事件時稱「那是香港和中國之間的事情，因為香港是中國的一部分，他們必須自己解決，他們不需要別人的建議」，但評論認為「香港問題還是可能成為美國向中國施壓的籌碼。」

「美國最近將中國列入『貨幣操縱國』，顯示美國可能在貿易戰中，訴諸經濟制裁」，評論對此假設，「如果中國政府直接介入香港的紛爭，不排除英美等西方國家會以維護人權為依據，對中國實施某種程度的經濟制裁。」

評論說，從北京的角度而言，港府若能「止暴制亂，恢復秩序」，將能彰顯一國兩制的優勢，但從最近解放軍駐港部隊的防暴演練宣傳片顯示，如果港府無法平息暴力衝突，或是示威活動繼續衝撞一國兩制的底線，「中央政府已經做好直接干預的準備」。「儘管如此，北京直接干預香港事務的外交代價難以確定，從大局著眼，相信這會是它最後的選項。」

最後，評論呼籲，港人透過對話緩和政治與社會的矛盾，以體現「港人治港」的精神，從而避免香港問題國際化。