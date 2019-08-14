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機場癱瘓...「和你飛」變「阻你飛」　港人：干擾旅客恐失支持

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▲ 大批遊客受到集會影響滯留機場。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

反送中持續延燒，大批香港市民13日湧入機場集會抗議，導致機場運作癱瘓。許多遊客不滿出入境受阻，因而與抗議民眾發生衝突。對此，不少網友今（14）日下午在香港連登（LIHKG）討論區發文提到，「機場和平集會的初衷是希望爭取外國人的支持，希望集會人士不要把『和你飛』變成了『阻你飛』。」

綜合港媒報導，網友們在討論區發文表示，「機場集會的是為了向外國人表達香港人的訴求，進而得到他們的聲援、鼓勵，並不是要用阻擋旅客、堵塞在閘口等方式，來引起外國人的反感。」

網友們向現場的集會人士呼籲，「希望各位不要將『和你飛』演變成『阻你飛』、『停你飛』。萬一這些旅客有急事要趕著回家，但卻在機場被阻撓，無法上機，他們多少都會對這項活動反感，因此請大家對自己的行為多加思考，評估這麼做之後，對於整體訴求是好還是壞？」


▲ 澳洲遊客不滿航班受影響，向香港民眾嗆聲。（圖／翻攝自微博）

據了解，一名澳洲遊客12日因為航班受到影響，直接大聲怒嗆「香港和台灣都是屬於中國的」，還要現場集會的民眾都趕快去找個工作做，別再影響香港局勢；另一對澳洲夫婦也抱怨，他們已經滯留香港2天，「抗議民眾這麼做對我們來說很不公平，我們只希望回家，我們真的受夠了」。

但也仍有許多旅客聲援、力挺示威民眾。53歲的法蘭克（Frank Filser）就提到，雖然自己急著更改航班，以趕回德國探望癌末父親，但是「我能明白他們這麼做是為了捍衛香港」。

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關鍵字：香港連登,LIHKG,反送中,香港,香港機場,示威,澳洲,遊客

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